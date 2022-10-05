أبوظبي، الإمارات: نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع لجنة تمكين المرأة الإماراتية الفرنسية التابعة لمجموعة الأعمال الفرنسية في الإمارات، جلسة نقاشية حول برنامج التوجيه والإرشاد في قطاع المال وريادة الأعمال، وذلك في إطار الاحتفاء بختام برنامج تمكين المرأة الاقتصادي والتوجيه والإرشاد.

حضر الجلسة النقاشية التي أقيمت على مسرح غرفة أبوظبي، سعادة الدكتورة خديجة العامري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيدة أغنيس لوبيز-كروز، المدير العام لمجموعة الأعمال الفرنسية الإماراتية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارة الفرنسية، وعدد من سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات اللاتي شاركن في البرنامج.

وفي كلمتها الترحيبية، أثنت سعادة الدكتورة خديجة العامري على الجهود التي بذلتها لجنة تمكين المرأة التابعة لمجموعة الأعمال الفرنسية الإماراتية في مجال تنظيم البرنامج مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وهو ما كان له الأثر في إكساب المشاركات الخبرات والمعلومات والأفكار التي ستُسهم في تعزيز مسيرتهن نحو الريادة وتشجيعهن على مواصلة العمل الدؤوب لتعزيز نمو أعمالهن. كما أسهم البرنامج في تعزيز التعاون بين رائدات الأعمال الإماراتيات ونظيراتهن الفرنسيات، وهو ما أتاح فرص تبادل التجارب الملهمة في مجال التجارة وقطاع الأعمال والاستثمار.

وأوضحت العامري أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي لازال مستمراً بالعمل على دعم أفكار ومبادرات السيدات الإماراتيات للاستثمار في الأعمال التجارية الخاصة، ويقوم بتوفير آليات عمل تعزز نوافذ النجاح لهن منها التدريب والتسويق والدعم الفني، وتشجيعهن على تأسيس المشروعات التجارية والاقتصادية والخدمية، وتوفير الاستشارات، والترويج لهذه المشروعات في الأسواق المحلية والخارجية. كما يقوم المجلس بتعزيز مساهمة المرأة في أنشطة القطاع الاقتصادي الوطني، وكذلك في مجالات الأعمال والتجارة من خلال منحها فرصاً مواتية للانخراط بشكل صحيح في الأنشطة التجارية. ويعمل المجلس على تنظيم عملية مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل في إمارة أبوظبي، وفتح مجالات وأدوار جديدة للمواطنات وحثهن على الإبداع وتنمية قدراتهن.

وتضمنت الجلسة النقاشية حول برنامج التوجيه والإرشاد مشاركة متخصصين ومعنيين بريادة الأعمال وتنمية القدرات والابتكار والمهارات الشخصية اللازمة لدخول علم الأعمال، وسلطت الضوء على أهمية التوجيه الداخلي وحماية الملكية الفكرية، ورعاية المواهب، وكيفية وضع مبادرات لرواد الأعمال الراغبين في خوض مجال التجارة والاستثمار.

كما شاركت السيدة أغنيس لوبيز-كروز، المدير العام لمجموعة الأعمال الفرنسية الإماراتية، في تقديم كلمة تحفيزية حول نجاح البرنامج ومخرجاته، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من خريجات البرنامج الإماراتيات في تقديم رسائل حول ماهية البرنامج والاستفادة التي تحققت لهن، وهو ما سيدفعهن إلى مواصلة التعلم والابداع والابتكار في مجالات أعمالهن وتطويرها والمشاركة الفاعلة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني.

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