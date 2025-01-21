في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذًا لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات، دشن مجلس دبي الرياضي "مركز تطوير مواهب كرة السلة بأندية دبي" للفئات العمرية من 14 إلى 18 سنة، الذي يهدف إلى صقل مهارات اللاعبين الموهوبين وتنمية مقدراتهم وتجهيزهم لقيادة الفرق والمنتخبات الوطنية في المستقبل.

ويأتي إطلاق المركز ضمن برنامج تطوير مواهب أندية دبي في كرة السلة الذي يتضمن مجموعة من التجمعات والمباريات والدروس والاختبارات البدنية تحت إشراف المختصين الفنيين في كرة السلة بأندية دبي وشركاء المجلس، وبدأ البرنامج بأول تجمع تجريبي أقيم في نادي النصر الرياضي، تم فيه إجراء اختبارات عملية وتقنية في مجموعة من المهارات الفنية والبدنية لتقييم اللاعبين الذين سينضمون إلى مراكز التطوير، وشارك فيه لاعبي أندية النصر والوصل وشباب الأهلي بالإضافة إلى لاعبين من أكاديميات خاصة تم استقطابهم من خلال بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السلة.

وأقيمت الاختبارات وفق محورين، وتضمن المحور الأول الإعداد البدني وتم فيه التركيز على التدريبات والاختبارات البدنية على عدة جوانب أساسية بهدف تحسين أداء الاعبين واشتملت على اختبارات التوافق الحركي من خلال قياس قدرة اللاعبين على تنسيق الحركات المختلفة، واختبارات المرونة، واختبارات ردة الفعل من خلال قياس سرعة استجابة اللاعبين للمواقف المفاجئة، واختبارات القوة البدنية من خلال تحليل قوة الجسد والقدرة على التحمل البدني، واختبارات السرعة من خلال قياس سرعة ردود الفعل والحركات السريعة.

فيما تضمن المحور الثاني التطوير الفني والمهاري، وتم في التركيز على التدريبات الفنية لصقل مهارات اللعبة وتحسين أداء اللاعبين في المواقف المختلفة داخل الملعب منها تحسين التحكم في الكرة تحت الضغط والتدريب على دقة وسرعة التمرير في مختلف زوايا الملعب، وقياس دقة التصويب من مختلف المسافات والزوايا، وتقييم قدرة اللاعبين على تنظيم الدفاع والهجوم، بما يشمل التحرك بدون كرة، وتحسين التعاون بين اللاعبين واتخاذ القرارات المناسبة داخل الملعب.

وسيتم خلال الموسم الرياضي القادم مواصلة تنظيم هذه الاختبارات لرفد مركز تطوير الموهوبين بأفضل اللاعبين، مع إجراء تجمعات ومعسكرات متخصصة، وتنظيم مباريات ودية مع فرق دولية لتعزيز ثقة اللاعبين، كما سيتم إجراء تدريبات مكثفة، ومحاضرات توعوية نظرية وعملية، بالإضافة إلى الاختبارات البدنية التي تقام تحت إشراف المدراء الفنيين للأكاديميات وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وسيتم استقطاب مدربين من الأكاديميات المتخصصة في دبي لتطبيق أفضل الأساليب التدريبية وتبادل الخبرات بين الأكاديميات الرياضية المحلية مع برنامج تطوير الموهوبين لتحسين الأداء العام.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق مراكز تطوير الموهوبين في أندية دبي لكرة القدم والكرة الطائرة، وسيتم قريبًا تدشين مراكز تطوير الموهوبين لكرة اليد، ويأتي الهدف من إطلاق مراكز الموهوبين إلى استقطاب أفضل مواهب أندية دبي في كافة الألعاب الجماعية والفردية ضمن مراكز تدريب متخصصة تحت إشراف كوادر فنية ذات كفاءة عالية، وتقديم الدعم الشامل للمواهب بما في ذلك الجوانب الفنية والصحية والتغذية والدراسية، وتوفير أفضل الظروف الملائمة للتركيز على صقل المواهب بطريقة علمية متطورة، وتصعيد رياضيين مميزين من مختلف المراحل العمرية وصولًا إلى الفريق الأول مؤهلة لتحقيق الإنجازات، تطوير قدرات المدربين المواطنين ومساعدي مدربي الفريق الأول.