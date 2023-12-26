دبي تستضيف مقر المجلس الدولي والآسيوي للعبة والعديد من البطولات

بحث مجلس دبي الرياضي آفاق التعاون مع المجلس الآسيوي للكريكت وسبل تعزيز الجهود المشتركة من أجل المزيد من التطور وكذلك استضافة المزيد من البطولات والفعاليات الدولية في هذه الرياضة ذات الشعبية الواسعة في قارة آسيا والعالم.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي لوفد الاتحاد الآسيوي والذي ضم سعادة جاي شاه رئيس المجلس الآسيوي للكريكت وعضو المجلس الدولي للكريكت، وسعادة خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكت وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الآسيوي للكريكت و مدير مدينة دبي الرياضية، ومبشّر عثماني سكرتير عام وعضو مجلس الإدارة في مجلس الإمارات للكريكت، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

واستعرض سعادة سعيد حارب للوفد الزائر النمو المتزايد للفعاليات الرياضية والأرقام المتزايدة التي يسجلها القطاع الرياضي في دبي واستقطابه المستمر للمزيد من الاتحادات والمنظمين العالميين وكذلك الأكاديميات العالمية في مختلف الرياضات، وأكد أن مجلس دبي الرياضي حريص على توفير سبل النجاح لعمل الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

كما عبّر حارب عن سعادته بالعلاقة الرائعة التي تربط بين دبي ورياضة الكريكت حيث تستضيف دبي مقر المجلس الدولي للكريكت أعلى سلطة رياضية للعبة وكذلك مقرر المجلس الآسيوي للكريكت ، كما استضافت في ملعب الكريكت الدولي بمدينة دبي الرياضية العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الماضية، وأن المجلس يرتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع مجلس الإمارات للكريكت ومدينة دبي الرياضية، كما ثمّن الدور الذي يقوم به مجلس الإمارات للكريكت وسعادة خالد الزرعوني في نشر وتطوير هذه الرياضة واستضافة البطولات التي تستقطب حضورا واهتماما كبيرين من الجاليات الآسيوية والعالمية.

بدوره قدّم سعادة جاي شاه رئيس المجلس الآسيوي للكريكت الشكر لمجلس دبي الرياضي على تعاونه المستمر لدعم رياضة الكريكت وتوفير سبل النجاح والانتشار لها، كما أكد أن دبي تعد وجهة مفضلّة لتنظيم البطولات القارية والدولية في هذه الرياضة العالمية واسعة الانتشار، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجال استضافة الفعاليات المختلفة لرياضة الككريكت من بطولات واجتماعات وملتقيات قارية ودولية.

وفي ختام اللقاء اصطحب سعادة سعيد حارب الوفد الزائر في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي كما قدّم لهم درع المجلس تقديرا لزيارتهم وتعاونهم مع المجلس.

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