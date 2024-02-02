تقام مباراة كريكت للاستدامة اليوم (السبت 3 فبراير) بين ديزرت فايبرز وعمالقة الخليج

إطلاق برنامج لتعزيز الوعي في المدارس بأهمية الاستدامة وزيادة شعبية لعبة الكريكت

تنظيم قمة الاستدامة في الرياضة وحفل توزيع الجوائز في أكتوبر 2024 بالتعاون مع سبورت سبيرت للفعاليات

أفرام جليزر: نفتخر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستدامة في الرياضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس دبي الرياضي وفريق ديزرت فايبرز عن إطلاق مبادرة لتحقيق الاستدامة في الملاعب والفعاليات الرياضية بدبي، وتنظيم مباراة الاستدامة لفريق فايبرز للكريكت في استاد دبي الدولي اليوم (السبت 3 فبراير 2024)، وتدشين برنامج مدرسي للتعريف بالاستدامة ورياضة الكريكت في جميع المدارس بدبي بالتعاون مع شركة سبورتس سبيرت للفعاليات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأفرام جليزر مالك فريق ديزرت فايبرز الذي ينافس في بطولة دي بي ورلد العالمية للكريكت تي 20، وفيليب أوليفر الرئيس التنفيذي للفريق، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المدراء التنفيذيين في أندية دبي ومنظمي البطولات الرياضية في دبي.

وقال سعادة سعيد حارب: "اليوم نلتقي لتوحيد الجهود بين مجلس دبي الرياضي وفريق "ديزرت فايبر" من أجل تعزيز الاستدامة في الرياضة من أجل مستقبل الوطن والعالم، حيث تحتل الاستدامة مكانة كبيرة في نهج الحكومة الرشيدة وكذلك في عمل المجلس وتعد في مقدمة أهدافنا ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع الرياضي 2024-2033، كما تحتل مكانة كبيرة في فريق "ديزرت فايبر"، ويسرنا أن نعلن عن نوحد جهودنا مع هذا الفريق المتميز لدعم تطبيقات الاستدامة في ملاعبنا وبطولاتنا الرياضية، وتتضمن المبادرة أيضا حملات توعية وتطبيقات عملية لجعل بطولاتنا ورياضتنا مستدامة وصديقة للبيئة".

وأضاف حارب: "تم تنظيم بطولات دولية في دبي طبقت معايير الاستدامة من بينها بطولة الجولة الأوروبية للجولف – الطريق الى دبي، وكذلك سباق SAIL GP، واليوم سيتم إضافة بطولات جديدة في الكريكت بالتعاون مع "ديزرت فايبر"، كما سنعمل مستقبلًا على توسعة المبادرة لتشمل بطولات أخرى ومنشآت رياضية متعددة في مختلف الرياضات، ونحن حريصون على نشر ممارسة الرياضة وتعزيز مكانتها في المجتمع من أجل صحة وسعادة الجميع، ونحن حريصون كذلك على أن تكون للرياضة مساهمتها الفاعلة في مستقبل أخضر لكوكب الأرض كي ننعم جميعا بحياة صحية وسعيدة لنا وللأجيال المقبلة".

وتعليقًا على التعاون بين ديزرت فايبرز ومجلس دبي الرياضي، قال أفرام جليزر مالك ديزرت فايبرز: “هذا يوم فخر لنا، ويوم تاريخي لفريق ديزرت فايبرز، بأن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستدامة في الرياضة، حيث يملك مجلس دبي الرياضي نهجًا متميزًا، ويسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة ذات الأهمية الكبيرة لكي نرسم سويًا طريقًا لتحقيق الاستدامة الرياضية يتعبه الآخرون".

وقال فيليب أوليفر، الرئيس التنفيذي لفريق ديزرت فايبرز: "إن تعاوننا هو مزيج مثالي بين مؤسستين رياضيتين لهما أهداف مشتركة هي تسريع وتيرة الاستدامة في الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي دبي على وجه الخصوص، والمساهمة في تحقيقها لتكون مستقبل الحركات الرياضية في العالم، ونحن في فريق ديزرت فايبرز ندرك أن تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي سيمكننا من إحداث تأثير إيجابي في المجتمع مما يساعد في حماية البيئة من خلال ممارسة الرياضة والاستمتاع بها حاليًا وفي المستقبل، إن تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي في مجال الاستدامة هو تعاون منطقي لكلا الطرفين، ومن خلال تعاوننا معًا، سنعمل على إحداث تغيير ملموس من أجل الاستدامة في الرياضة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أتقدم بخالص شكرنا لشريكنا المحلي، سبورتس سبيريت للفعاليات، لتسهيل هذا التعاون المثير."

وأعرب سيف محمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سبورتس سبيريت للفعاليات، عن فخره الكبير بكونه جزءًا من التعاون بين مجلس دبي الرياضي وديزرت فايبرز لدعم الاستدامة في الرياضة. وقال: "تتشرف سبورتس سبيريت للفعاليات بتسهيل هذا الجهد التعاوني، حيث نعمل كممثل رسمي لديزرت فايبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونهدف معًا إلى إحداث تغيير إيجابي وإرساء سابقة للممارسات الواعية بيئيًا في مجال الرياضة من خلال مبادرات المشاركة المجتمعية والتوعية المختلفة."

تجنب فريق ديزرت فايبرز استخدام زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم واستبدلوها بزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام مملوءة بمياه من مصادر محلية بينما حظرت حكومة دبي الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

كما نفذت مدرسة فايبرز الرياضية برنامجًا تعليميًا مكثفًا في جميع المدارس في الإمارة، وذلك تماشيًا مع مهمة مجلس دبي الرياضي لرعاية المواهب.

أصبح ديزرت فايبرز أول فريق رياضي مقره دبي ينضم إلى إطار الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، لذلك حرص مجلس دبي الرياضي على دعم مبادرة الفريق تأكيدًا على تبنيه للإبداع ومكافأة التميز والابتكار.

سيسلط هذا التعاون الضوء على أنشطة فريق فايبرز، حيث سيتم تنظيم مباراة الاستدامة التي ستقام على استاد دبي الدولي اليوم (السبت 3 فبراير) والتي ستتضمن إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية في الملعب لأول مرة، وستشهد المباراة، أمام عمالقة الخليج، إعادة للمباراة النهائية للبطولة الافتتاحية عام 2023، وستقام المباراة بحضور إدارات الاستدامة لأكثر من 80 شركة إماراتية.

ويهدف التعاون بين مجلس دبي الرياضي وديزرت فايبرز أيضًا إلى دمج جميع الألعاب الرياضية، وليس لعبة الكريكيت فقط، في رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى الاستدامة، كما سيتم عقد أول قمة للاستدامة في الرياضة وحفل لتوزيع الجوائز بحضور السيد أفرام جليزر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل القمة في وقت لاحق.

نبذة عن Desert Vipers: The Desert Vipers هو فريق كريكيت يلعب في DP World ILT20، وهي بطولة للرجال مكونة من ستة فرق تقام سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أنهى فريق Desert Vipers المركز الثاني في النسخة الافتتاحية، في يناير وفبراير 2023، بفريق ضم الضارب الإنجليزي Alex Hales، هداف البطولة واللاعب الذي وصل إلى أول مائة في تاريخ ILT20، وسريلانكا. Spin Bowler Wanindu Hasaranga، لاعب الويكيت الرائد في نسختين من ICC Twenty20 World Cup، في عامي 2021 و2022.

تضم تشكيلة Desert Vipers للموسم الثاني من البطولة الثلاثي الباكستاني شاهين شاه أفريدي، وكابتن منتخب البلاد الجديد Twenty20 International للرجال، وشاداب خان وعزام خان.

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