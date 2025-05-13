دبي: أبرم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة يونيليفر للتجارة العامة ش.ذ.م.م. تمتد لخمس سنوات لتدشين شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ووضع إطار استراتيجي للتعاون يستهدف فتح آفاق وظيفية واعدة للكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز مهاراتهم المهنية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، تماشياً مع رؤية دبي الطموحة لتنمية رأس المال البشري.

وتشكل هذه الاتفاقية رافداً أساسياً للأهداف الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في مئوية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، حيث تعطي هاتان المبادرتان الاستراتيجيتان الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام وتمكين الشباب وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية، كما تدعم الاتفاقية الاستراتيجية الوطنية للتوطين من خلال استحداث فرص وظيفية للكفاءات الإماراتية ضمن المؤسسات العالمية المرموقة.

وبموجب إطار مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان معاً بشكل استراتيجي على تعزيز تنمية وتوظيف المواهب الإماراتية من خلال إطلاق مبادرات مشتركة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير البرامج التدريبية، وتسهيل عمليات نقل المعرفة والخبرات.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: "تُجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة عالمية مرموقة بحجم يونيليفر نقلة نوعية في مسيرة تطوير مواهبنا الوطنية، وتترجم عمق التزامنا بتمكين الكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتها الأساسية للإبداع في بيئات العمل المتجددة والقائمة على الابتكار. فهذه الاتفاقية لا ترسم مسارات وظيفية واعدة فحسب، بل تُعزز رؤية دبي الطموحة لبناء قوى عاملة مرنة وجاهزة للمستقبل تقود دفة النمو الاقتصادي المستدام".

من جانبها، قالت شازيا سيد، المديرة العامة- يونيليفر العربية ويونيليفر باكستان وبنغلاديش وتركيا ورئيسة قسم العناية الشخصية: "نفخر بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص وبناء قاعدة متينة ومرنة من المواهب المحلية القادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتؤكد التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة للكفاءات الوطنية الذي يتجسد في برنامجنا المستمر للخريجين 'U4YOU'، والذي يهدف إلى تأهيل المواهب المحلية لتولي أدوار قيادية مستقبلية، ويعزز هذا التوجه توظيفنا لعدد متزايد من المواطنين الإماراتيين في مختلف المجالات الوظيفية بالشركة".

ويُشكّل برنامج الخريجين "U4YOU" الذي أطلقته يونيليفر عام 2022 حجر الأساس في هذا التعاون المشترك، حيث يمنح البرنامج - المصنف ضمن الفئة 1C - الخريجين الإماراتيين فرصة استثنائية للتناوب الوظيفي على مدار عامين عبر أقسام الأعمال الرئيسية كسلاسل الإمداد والتسويق والمالية وتطوير قاعدة العملاء، إلى جانب برامج تدريبية وتطويرية مخصصة، بهدف استبقاء الكفاءات الإماراتية المتميزة وفتح آفاق ترقيتها إلى المستوى 1D بعد استكمال البرنامج.

وتمثل مذكرة التفاهم بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ويونيليفر خطوة استراتيجية تعزز الشراكة بين القطاعين لتسليح الكوادر الإماراتية بمتطلبات النجاح في اقتصاد المستقبل من مهارات وخبرات وثقة، مرسخةً بذلك مكانة دبي كنموذج إقليمي رائد في تنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

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