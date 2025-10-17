وقّع "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي" ومجموعة "إي آند" اليوم على هامش معرض "جيتكس"، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود التوطين في دبي وتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع خدمات الاتصالات، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الطموحة في تمكين المواهب الوطنية في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل النمو الكبير والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات.

ومثَّل المجلس في التوقيع عبد العزيز الفلاحي مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس، فيما مثَّل "إي آند" محمد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة إي آند، وذلك بحضور سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ إي آند الإمارات، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "إي آند" إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بمجالي التوظيف والتدريب.

وتُشكّل مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في الإمارة، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين الوطنية، ويعزّز دور القطاع الخاص كشريك محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتشمل بنود المذكرة إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتاحة لدى مجموعة "إي آند"، إلى جانب الاستفادة من خبرات وكوادر المجموعة لنقل المعرفة وتمكين المواطنين من المنافسة في القطاعات المستقبلية.

وتركّز المذكرة على تطوير مهارات الكفاءات الإماراتية في المجالات التقنية والرقمية والاقتصاد المعرفي، تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية D33، اللتين تضعان الاستثمار في الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجياتها لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.

وقال سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي: "يمثّل توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات معرض جيتكس محطة مهمة على عدة مستويات؛ إذ يعكس رؤية متكاملة تمزج بين الابتكار المؤسسي والشراكات الذكية لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة توطين المهارات المتقدمة وبناء القدرات الوطنية. فاختيار منصة جيتكس، الحدث التقني الأبرز في المنطقة، جاء ليؤكد دور الفعاليات العالمية كمنصات فاعلة لتحويل السياسات الوطنية إلى واقع ملموس، من خلال شراكات استراتيجية تركز على مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل لقيادة الاقتصاد المستقبلي".

وأضاف سعادته: "تضع هذه المذكرة أسساً لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، لا تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل تُرسي نظاماً متكاملاً يشمل التدريب المستمر ونقل المعرفة وبناء منظومة شاملة للابتكار تضمن استمرارية التطوير المهني للكوادر الوطنية في دبي. ويعكس هذا النهج المتكامل رؤية دولة الإمارات في جعل التوطين ركيزة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث تصبح الكفاءة الوطنية شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل".

من جهته، قال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "إي آند": "تأتي تنمية الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجية مجموعة "إي آند"، فالمواطن الإماراتي هو الركيزة الأساسية لمسيرة التحول الرقمي والابتكار التي تشهدها الدولة. وتعكس هذه المذكرة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات التوطين، ليس فقط عبر توفير فرص عمل نوعية، بل من خلال الاستثمار في بناء القدرات وتمكين شبابنا من اكتساب المهارات المستقبلية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، بما يعزز مساهمتهم في قيادة مسيرة الإمارات نحو اقتصاد معرفي مستدام."

ويُعد معرض جيتكس أحد أبرز الفعاليات التقنية العالمية التي تجمع بين الخبراء والمبتكرين وصناع القرار، حيث يشهد سنوياً إطلاق مبادرات وشراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي والاقتصادي. وتؤكد الشراكة بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجموعة "إي آند" التزام دولة الإمارات بتمكين الكوادر الوطنية وبناء اقتصاد معرفي مستدام، حيث تسعى من خلالها "إي آند" إلى توظيف وتدريب المواهب الإماراتية، بينما يعمل مجلس تنمية الموارد البشرية على تذليل التحديات وخلق بيئة محفزة للتوظيف والتدريب.

-انتهى-

#بياناتحكومية