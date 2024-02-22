المنصوري: "يسعى المجلس إلى دعم وتطوير الكوادر المهنية الإماراتية للقيادة والابتكار في القطاع الصناعي".

بن كلبان: "يأتي التوطين على رأس أولويات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، وقد حرصت الشركة على استقطاب أفضل المواهب المحلية لزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي".

الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توقيع اتفاقية تعاون في إطار التزامهما بتوطين القوى العاملة والمساهمة في تطوير القطاعات الإستراتيجية لدولة الإمارات.

وسيقوم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية بإمداد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمرشحين مؤهلين من مواطني دولة الإمارات للمشاركة في برامجها التدريبية وتوظيفهم بالشركة، بهدف تنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز معدلات التوطين. وتحظى الشركة بأحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتحدث سعادة سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، عن أهمية الشراكة قائلاً: "يعكس تعاوننا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزامنا الثابت بالتوطين وتطوير القوة العاملة الوطنية على الصعيد الاستراتيجي. وسنعمل سوياً على توطين الوظائف بالشركة ودعم وتطوير الكوادر المهنية المواطنة للقيادة والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز التنافسية على الصعيد العالمي".

وأضاف المنصوري قائلاً: "يفخر المجلس بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في إرساء أسس هذه المسيرة، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة. وتجسد هذه الشراكة إحدى الركائز الأساسية لرسالتنا التي نسعى من خلالها لتمكين مواطني دولة الإمارات من التفوق في القطاعات الاقتصادية الحيوية وأداء الدور المنوط بهم في تحقيق ازدهار أمتنا على المدى الطويل".

من جانبه قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يأتي التوطين على رأس أولويات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، وقد حرصت الشركة على استقطاب أفضل المواهب المحلية لزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. تطمح شركتنا إلى زيادة معدل التوطين بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية لتسريع وتيرة التوطين".

وبلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نسبة 42.6%في نهاية عام 2023. وتسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى التركيز على تسريع وتيرة التوطين، تهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول العام 2026، ما يعني أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتوقع توظيف حوالي 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل كل من مجلس تنمية الموارد البشرية وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لزيادة الوعي بين طلاب المدارس والجامعات حول الوظائف المحتملة في القطاع الصناعي وآليات التوظيف والتدريب المهني المبكر.

ويعمل حالياً حوالي 1,200 مواطن إماراتي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة. وفي العام الماضي، وظفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 120 إماراتياً، من بينهم 37 امرأة.

تم تأسيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية.

وتتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على توظيف الشباب الإماراتي في برامج التدريب الوطنية للشركة.

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