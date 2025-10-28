دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ممثلاً، بالسيد عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة "إيكوم" العالمية، الرائدة في مجالات الاستشارات الهندسية والتخطيط والبنية التحتية، ويمثلها السيد أليخاندرو فيناغري، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوطين في مجالات الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني وإدارة المشاريع، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية في مسيرة التقدم العمراني والتنموي للدولة. وجاء توقيع المذكرة في مقر المجلس بدبي، بحضور السيد أحمد الطالب، مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة ممثلاً عن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء في الجهتين المعنيتين بالمذكرة.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل نوعية للمواطنين الإماراتيين، تركز على تطوير المهارات الهندسية والمعرفية المرتبطة بتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى، بما يتيح لهم الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في قطاع الهندسة والبنية التحتية. كما تسعى إلى إتاحة فرص توظيف مباشرة تمكّن الشباب الإماراتي من الانخراط في مشاريع ذات أهمية استراتيجية، معززةً بذلك من حضورهم كشركاء فاعلين في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.

وقال السيد عبدالعزيز الفلاحي: "تمثل هذه المذكرة إضافة نوعية لمسيرة التوطين في القطاعات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر الشراكة مع «إيكوم» على فتح أبواب التوظيف فحسب، بل تمتد لتشمل نقل الخبرات العالمية إلى شبابنا، وتعزيز دورهم في صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية العمرانية، بما يعكس التزام المجلس بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية رأس المال البشري، ويواكب تطلعات دبي نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام".

ومن جانبه، قال السيد أليخاندرو فيناغري: "نفخر بالمساهمة كشريكٍ استراتيجي في دعم مسيرة التوطين جنباً إلى جنب مع الحكومة، إذ نرسخ أسس تعاونٍ مثمرٍ يدعم الأولويات الوطنية ويمكّن الكوادر البشرية من خلال فرصٍ مهنية نوعية تنقل خبراتنا العالمية ومعرفتنا المحلية إلى المواهب الإماراتية، لتمكينها من قيادة مستقبل البنية التحتية والتطور المجتمعي. كما نُسهم من خلال تمكين الجيل الجديد من القادة الإماراتيين في صياغة معايير القطاع وضمان حضور الصوت الإماراتي في صميم كل مشروع محلي. وبينما تمضي دولة الإمارات قدماً في مسيرتها الطموحة للتحول، تفخر شركة «إيكوم» بأن تكون جزءاً من هذه الرحلة وأن تساهم في ازدهار هذا الوطن العريق".

وتؤكد هذه الشراكة حرص المجلس على تصميم برامج تأهيلية متقدمة تتكامل مع مبادرات الحكومة في تمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاستقطاب وتطوير المواهب التي تقود مشاريع المستقبل. كما تجسد نموذجاً عملياً للشراكات المؤسسية الفاعلة التي تجمع بين المؤسسات الوطنية والجهات العالمية الرائدة، ما يتيح بيئة عمل مثالية تضمن استدامة مساهمة الإماراتيين في الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التعاون خطوةً متقدمةً في مسيرة بناء شبكة متكاملة من الخبرات والكفاءات القادرة على تعزيز موقع دبي على خارطة الريادة العمرانية والهندسية إقليمياً وعالمياً، ودافعاً حيوياً نحو تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، بما يتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ويسهم في دعم الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.

