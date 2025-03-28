يُواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تعاونه مع "كيوليس إم إتش آي"، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، لتوفير فرص تدريب نوعية لطلبة الجامعات وكليات التقنية العليا في إمارة دبي، بما يساهم في تعزيز مهاراتهم العملية، وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. ويأتي ذلك استمراراً لجهود المجلس في تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة.

وخلال العام 2024، بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين استفادوا من البرامج التدريبية في كيوليس 104طلاب، منهم 66 طالباً إماراتياً، توزعوا على العديد من التخصصات الحيوية مواكبةً لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وقطاع النقل الذكي. وتشمل تلك التخصصات الهندسة الكهربائية؛ والهندسة الميكانيكية؛ والهندسة الصناعية؛ وتقنية المعلومات؛ والميكاترونكس؛ والعلاقات الدولية؛ والتسويق والاتصال؛ وإدارة المشاريع؛ وعلوم الكمبيوتر؛ وإدارة الشبكات والنُظُم وغيرها من التخصصات.

وبدوره، قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي: "نحرص في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي على بناء شراكاتٍ استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الإماراتية بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد معرفي مستدام، قائم على الكوادر الوطنية، والابتكار التقني، وقطاعات المستقبل".

وأوضح سعادته أن التعاون مع "كيوليس إم إتش آي" يجسّد رؤية المجلس في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال التدريب العملي والتأهيل التخصصي، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية المقدمة ضمن هذه الشراكة تتيح للطلبة فرصاً مميزة لصقل مهاراتهم التقنية والمهنية بما يتيح لهم الاضطلاع بدورٍ فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وقال عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام لعمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: "إن الشراكة مع «كيوليس إم إتش آي» تجسّد التزام المجلس بتمكين الطلاب الإماراتيين، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للنجاح في سوق العمل التنافسي". وأضاف أن المجلس يحرص على توفير فرص تدريب عملي في القطاعات الحيوية، مثل النقل والتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم التحول الرقمي في دولة الإمارات.

من جانبه، شدّد دافيد فرانكس، المدير التنفيذي شركة كيوليس ام اتش أي على أهمية التعاون مع المجلس في استقطاب وتدريب نطاقٍ أوسع من الكفاءات الإماراتية الشابة، مؤكداً التزام الشركة بتوفير بيئة تدريبية متقدمة ترفد الطلبة بالمهارات التقنية اللازمة، وتعزز تنافسيتهم وجاهزيتهم للعمل في قطاع النقل الذكي ويسهم في تطوره.

وقالت أمل عبداللطيف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في كيوليس إم إتش آي: "يعد النقل بالجيل الجديد من السكك الحديدية ركيزة استراتيجية لمستقبل التنقل الذكي. ونفخر بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لتوفير 100 فرصة تلمذة مهنية للطلاب المواطنين في دورته الجديدة في 2025، حيث انضم 14 طالباً بالفعل، ونواصل استقبال طلبات التسجيل لجذب المواهب الطموحة."

والجدير بالذكر أن التعاون يهدف إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة تمنح الطلبة الإماراتيين خبرات عملية متقدمة في بيئة عمل واقعية، مما يوفر لهم ميزة تنافسية إضافية في سوق العمل، ويعزز فرص توظيفهم في كبرى شركات التكنولوجيا والنقل والبنية التحتية. ويؤكّد هذا النهج التزام المجلس بتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر إتاحة فرص تدريبية نوعية تمكّن الشباب الإماراتي من بناء مسارات مهنية ناجحة في قطاعات حيوية متعددة، مثل النقل والتكنولوجيا والهندسة.

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