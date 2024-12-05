شراكة استراتيجية بين مجلس الكود الدولي واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC) ووزارة الشؤون البلدية والقروية (MOMAH) لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات البناء المستدام، مع الكشف عن تقرير الامتثال لأكواد البناء (ESR)

ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات البناء المستدام، مع الكشف عن تقرير الامتثال لأكواد البناء مشاركة متميزة لمجلس الكود الدولي في معرض سيتي سكيب جلوبال بالرياض، مع الإعلان عن خطط لإنشاء مكتب إقليمي في الرياض لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية .

يستمر مجلس الكود الدولي (ICC) تعزيز دوره كشريك استراتيجي رئيسي في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تبني ممارسات بناء مبتكرة، مستدامة ومرنة. يأتي ذلك في إطار سعي المجلس لدعم رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهداف المملكة الطموحة في دفع التحولات الكبرى في قطاع البناء والتشييد. كما يعمل المجلس على توطيد علاقاته مع الجهات الحكومية الرئيسية، مثل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (MOMAH)، بهدف تقديم حلول مبتكرة تساهم في تحديث معايير أمان المباني وتعزيز الابتكار في تقنيات البناء المستدامة. تسعى هذه المبادرات إلى مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات المملكة المستقبلية، مما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وبناء بيئات حضرية آمنة ومستدامة.

يُعد إصدار تقرير تقييم الامتثال لأكواد البناء (ESR) لنظام الألواح الأرضية والأسقف المصنعة محلياً من أبرز إنجازات هذه الشراكة الناجحة، وخطوة هامة نحو تعزيز معايير البناء المستدام والآمن في المملكة. حيث تضمن التقرير الشامل فحص دقيق لجميع جوانب النظام البنائي، بدءً من سلامة الهياكل والتركيبات المقاومة للحريق، وصولاً إلى الخصائص الفيزيائية، بما في ذلك قوة وصلابة هذه الهياكل تحت الظروف المختلفة. كما تم التأكد من توافق هذا النظام البنائي بشكل كامل مع كود البناء السعودي (SBC) والامتثال للمعايير التنظيمية المحلية، ما يعكس التزاماً قوياً بجودة البناء.

لم يقتصر هذا الإنجاز على ضمان الامتثال للمعايير، بل أسهم أيضاً في تسهيل عملية الحصول على التصاريح اللازمة للمشاريع التي لا زالت قيد الإنشاء. فقد قدم التقرير إرشادات تفصيلية واضحة تسهم في تسريع إجراءات الموافقة من قبل السلطات المحلية، مما يساعد في تحسين كفاءة سير العمل وتقليص الزمن اللازم لاستكمال المشاريع، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة.

بصدد هذا التعاون، أكدَ المهندس محمد عامر، المدير الإقليمي لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفتخر في مجلس الكود الدولي بدعم التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز حلول البناء المبتكرة والمستدامة التي تواكب التحديات العالمية وتلبي احتياجات المستقبل. إن شراكتنا مع السلطات المحلية تعكس قوة التعاون بيننا من أجل تحقيق ممارسات بناء أكثر أماناً وكفاءة ومرونة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة. نحن نؤمن بأن الابتكار في تقنيات البناء وتحسين معايير الأمان والاستدامة يشكلان الأساس لبناء بيئة حضرية آمنة ومستدامة، ونتعهد بتقديم الحلول التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، ونعمل على وضع أسس راسخة لتحقيق تحولات هامة في قطاع البناء من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، مما يعزز قدرة المملكة على التنافس في الأسواق العالمية ويسهم في تحقيق أهدافها التنموية المستدامة".

مجلس الكود الدولي في معرض سيتي سكيب: ريادة الابتكار في قطاع البناء

برز مجلس الكود الدولي كقائد في مجال الابتكار خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب جلوبال الذي أُقيم مؤخراً في العاصمة الرياض، حيث تميز دوره بالمشاركة الفعالة في عدة مناقشات رفيعة المستوى مع كبار ممثلي السلطات السعودية. تم خلال هذه المناقشات استكشاف أهمية تبني أنظمة بناء مبتكرة ومستدامة تواكب التطورات السريعة في المملكة وتلبي احتياجاتها المتزايدة في قطاع البناء والتشييد. كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي لهذه الأنظمة في تعزيز الاستدامة، وتحقيق الأمان، وتحفيز الابتكار في مشاريع البناء المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

فقد استعرض المجلس خلال هذا الحدث مجموعة من الحلول المتخصصة، بما في ذلك خدمات الامتثال للأكواد، والتقييم، والشهادات، التي تشكل المحور الرئيسي لتعزيز اعتماد تقنيات البناء المتطورة. كما أعلن المجلس عن خطط لإنشاء مكتب إقليمي في العاصمة الرياض، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع اعتماد خدمات المجلس وتوفير الدعم الفعّال لتحقيق رؤية المملكة في تنفيذ ممارسات بناء مبتكرة ومستدامة.

كما تم الإعلان رسمياً عن ايجاز النظام البنائي الذي خضع للتقييم من قبل المجلس، وهو ما يعكس مدى قوة وفاعلية التعاون بين مجلس الكود الدولي والسلطات السعودية. هذا الإنجاز لا يُعد مجرد خطوة هامة في تطوير قطاع البناء، بل يمثل أيضاً نقطة تحول في إدخال أنظمة البناء المبتكرة إلى السوق السعودي. كما يفتح المجال أمام تعزيز تبني تقنيات البناء المستدامة والمتطورة في المملكة، مما يضع الأسس اللازمة لتحقيق تقدم ملحوظ في صناعة البناء والتشييد في المنطقة.

بناء مستقبل مستدام يتوافق مع رؤية السعودية 2030

بينما تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة العالمية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، يعتز مجلس الكود الدولي بدوره البارز في دعم أهداف رؤية السعودية 2030. من خلال الاستفادة من خبراته العالمية الواسعة وشراكاته المحلية الاستراتيجية، حيث يسهم المجلس بشكل فعال في تشكيل مستقبل يعكس القيم الأساسية للاستدامة، والابتكار، والمرونة في قطاع البناء. كما يعمل على تلبية احتياجات المملكة المتزايدة للتنمية الحضرية المستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية حديثة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة.

لا يقتصر دور مجلس الكود الدولي على تلبية الطلب المتزايد على أنظمة البناء المتطورة عبر شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة فقط، بل يمتد ليعزز التزامه العميق بتطوير مجتمعات أكثر أمان واستدامة في مختلف أنحاء العالم. حيث يسعى المجلس إلى دفع عجلة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، مع تهيئة الظروف المناسبة لبناء بيئات حضرية حديثة وآمنة، ووضع أسس قوية لاستدامة قطاع البناء، مما يساهم في تمهيد الطريق لتحقيق تطلعات المملكة نحو مستقبل مشرق ومستدام يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الطموحة.

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