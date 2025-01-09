استعرض مستجدات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان في الدولة

ناقش تعزيز السياحة الزراعية وإجراءات الترخيص والرقابة والتفتيش والاشتراطات حول ممارسة النشاط.

دبي: ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماع "مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي"، حيث شهد إطلاق تعاون جديد لإنشاء منصة لتبادل النفايات في الإمارات.

وخلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة بدبي، أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالدور المهم الذي تقوم به البلديات والجهات البيئية في مجال العمل البيئي والبلدي في الإمارات. كما توجهت معاليها بشكر خاص لأعضاء المجلس على ما قدمت جهاتهم من دعم خلال فعاليات الزراعة والتشجير، خاصة "أسبوع التشجير في الإمارات" وفعاليات مبادرة "إمارتنا خضراء"، في إطار البرنامج الوطني "ازرع الإمارات".

وفي كلمتها، قالت معاليها: "يمثل اجتماعنا اليوم انطلاقة جديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تعمل الوزارة عليها معكم للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات من خلال تمكين مجتمعات أكثر استدامة. تمتلك الإمارات تجربة استثنائية تتمثل في منظومة متكاملة من العمل البيئي والبلدي. ونود خلال الفترة المقبلة إلى البناء على خبراتنا وروح التعاون المستمر بيننا لتحقيق كافة أهدافنا في العديد من الملفات الحيوية وتعزيز صدارتنا في مختلف مجالات العمل البيئي والبلدي".

وناقش اجتماع "مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي" عدد من المواضيع من بينها متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعرض أبرز الفعاليات التي تم تنفيذها على هامش مبادرة "إماراتنا الخضراء" ضمن البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، حيث تم استعراض أهم المشاركات من قبل البلديات وهيئات البيئة في إمارات الدولة.

كما وتم استعراض جهود كافة الشركاء المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال المساهمة في توفير البيانات والمشاريع الداعمة لتنفيذ هذه الأهداف وضمان إبراز الجهود الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

كما سلط الاجتماع الضوء على الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات المشتركة في المجال البيئي والبلدي مثل "مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان". حيث تعتبر حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق اتفاقية معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض "السايتس"، أحد أهم أهداف الإمارات في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع تعزيز نشاط السياحة الزراعية بالتعاون مع السلطات المحلية و العمل على تعزيز إجراءات الترخيص، والرقابة، والتفتيش والاشتراطات حول ممارسة هذه الأنشطة.

وتم استعراض آخر المستجدات في تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات خلال 2024. وقامت هيئة البيئة في إمارة الفجيرة بتقديم عرض عن الإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة ، تضمن الوضع الحالي و المشاريع التطويرية للمعالجة في الإمارة. كما سلطت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي الضوء على موضوع إدارة المظهر العام في الإمارة.

و على هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم مع "مجموعة بيئة" لتطوير منصة وطنية لتبادل النفايات في الدولة. تسمح للشركات في الإمارات من شراء وبيع أنواع مختلفة من النفايات بما يعزز من تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية، حيث يتم معالجتها واستخدامها كمواد أولية في مختلف الصناعات. وتتضمن أنشطة المنصة النفايات القابلة لإعادة التدوير فقط ولا تشمل النفايات الخطرة.

حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والمهندسة عذيبة القايدي مدير إدارة الشؤون البلدية، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي.

كما شهد الاجتماع حضور كل من سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي – دبي، وسعادة منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، وسعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وسعادة أصيلة عبد الله المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وسعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل – أبو ظبي، سعادة فيصل علي الحمادي. المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية هيئة البيئة أبو ظبي، سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية- وزارة الاقتصاد.

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