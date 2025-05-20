تعاون الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة

الشراكة تهدف إلى الاستفادة من قوتهما المشتركة لتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء شراكة مع "برنامج العقارات المحايدة مناخياً في منطقة الخليج"، وهو شراكة تجمع بين الحكومة الهولندية ومعاهد المعرفة وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات في هولندا، بهدف دعم القضايا الرئيسية المتعلقة بالاستدامة البيئية في المنطقة. وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مؤخراً في دبي بهذا الشأن، إلى الاستفادة من شبكات التواصل لدي الجانبين لتعزيز مجموعة من الممارسات الجيدة إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المباني والمجتمعات القريبة من الحياد المناخي والمحايدة مناخياً؛ والمرونة في البيئة المبنية للمباني الجديدة والتحديثات؛ والبحث والتوعية والتثقيف في مجالات الاستدامة في البيئة المبنية.

شهد توقيع مذكرة التفاهم كلمة ترحيبية من حبيبة المرعشي العضو المؤسس ونائب الرئيس وأمين صندوق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وكلمة افتتاحية من سعادة الدكتور كارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والإمارات الشمالية، ومقدمة من أندريه فريمان، رئيس مجلس إدارة "برنامج العقارات المحايدة مناخياً". وأكدت حلقة نقاشية حول "نحو عقارات محايدة مناخياً في دولة الإمارات العربية المتحدة - الفرص والتحديات"، أدارها عبد اللطيف البيتاوي الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية للاستدامة البيئية في المنطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون "برنامج العقارات المحايدة مناخياً" ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء لاستضافة فعاليات تثقيفية حول مواضيع الأبنية الخضراء، بما يحقق أهدافهما المشتركة في مجالي البيئة والاستدامة. وسيعمل الجانبان على تمكين قطاع العقارات من تحقيق الحياد المناخي في إمدادات الطاقة والمياه، مع تعزيز قيمة الأصول وتمكين التمويل الأخضر.

وبهذه المناسبة، قالت حبيبة المرعشي العضو المؤسس ونائب الرئيس وأمين صندوق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: "يعد التعاون أمر أساسي لتعزيز جهود العمل الجماعي في مختلف القطاعات من أجل تحقيق مستقبل مستدام للجميع. ونحن في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ملتزمون التزاماً راسخاً بالدعم لتوفير المنصة المناسبة لإحداث التغيير، ويسعدنا أن نتعاون مع ’برنامج العقارات المحايدة مناخياً في منطقة الخليج‘ في تحقيق رسالته الرامية لتسريع التصميم والبناء والتشغيل المحايد مناخياً للأصول العقارية في المناخات الصحراوية. ونتطلع إلى تعزيز رؤيتنا المشتركة للبناء المستدام والأثر البيئي في المنطقة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية".

يعد مجلس الإمارات للأبنية الخضراء منتدى مهنياً مخصصاً لحماية البيئة من خلال الترويج وتشجيع مفهوم الأبنية الخضراء ضمن كامل سلسلة توريد البناء، وتشكيل السياسات للبيئة المبنية وتسهيل حلول التعاون لتعزيز الممارسات المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعد المجلس عضواً ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من 75 مجلساً للأبنية الخضراء في 31 دولة للتعاون من أجل إيجاد حلول لتقليل استهلاك الطاقة والتكيف من أجل بيئة مبنية مستدامة من خلال اعتقاد أساسي مفاده أن ما نبنيه اليوم يحدد مستقبلنا.

نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"

تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضواً في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

-انتهى-

#بياناتحكومية