"الصالة" ستكون بمثابة مساحة مبتكرة لتعزيز البيئة المبنية المستدامة

مساحة العمل المشترك الديناميكية ستسهم في حفز المزيد من الابتكار والتميز في الاقتصاد الأخضر

صممت "الصالة" باستخدام مواد من مصادر مستدامة بطريقة مسؤولة، وتتضمن "جدار أخضر" و"جدار الشهرة" ليتمكن الأعضاء من عرض منتجاتهم المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء عن إطلاق "صالة الاستدامة"، وهي مساحة عمل مشتركة للأعضاء الملتزمين بتعزيز ممارسات الأبنية المستدامة. افتتحت "الصالة" كريستينا جامبوا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، وخالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، حيث تم استعراض المناهج المبتكرة في مجال الاستدامة.

يقع هذا المركز الديناميكي للعمل المشترك داخل مكتب مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وصمم لتعزيز التعاون والتعليم والابتكار بين الأعضاء والمهنيين الملتزمين بتكريس ممارسات الأبنية المستدامة. وستكون "الصالة" بمثابة محطة مركزية لالتقاء أعضاء المجلس للتواصل وتبادل الأفكار وتعزيز الحلول المستدامة في البيئة المبنية.

وفي هذا السياق، قال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: "يمثل إطلاق ’ صالة الاستدامة‘ مساراً جديداً في التزام مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بقيادة التغيير لضمان بيئة مبنية أكثر استدامة ومرونة لمستقبل الكوكب الذي نعيش فيه. تم تصميم الموقع المستدام بالكامل بعناية لتحقيق الأداء الأمثل، ويهدف إلى أن يكون مساحة بارزة للتواصل لتعزيز الأجندة الخضراء للمجلس. وندعو جميع المبدعين المبتكرين للتعاون بما يدفع حدود المألوف في مجال الاستدامة من أجل الصالح العام لمجتمعنا".

من جانبها، قالت كريستينا جامبوا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء: "باعتباره أكبر شبكة عمل عالمية رائدة تسعى لتحفيز الاستدامة في البيئة المبنية، يسعد المجلس العالمي للأبنية الخضراء حضور افتتاح ’صالة الاستدامة‘ داخل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء. لطالما كان المجلس العالمي داعماً ومؤيداً منذ أمد طويل لقضية الأبنية المستدامة كحل للتصدي للتغير المناخي، ويشكل المشروع الأخير لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء دليلاً واضحاً على أن تبني النهج التعاوني هو أفضل وسيلة لتسريع العمل المناخي وتعزيز كفاءة الطاقة في البيئة المبنية".

وتعد "صالة الاستدامة" مساحة عمل مشتركة للتعاون في مجال الابتكار والتميز، وتتيح الصالة المجال للأعضاء من عرض منتجاتهم المستدامة وأعمالهم والذي يعمل كمنصة لمشاركة الابتكارات وتعزيز ممارسات الاستدامة داخل المجتمع.

صُممت "الصالة" باستخدام مواد مستدامة، وتوفر مساحة مريحة وعملية مخصصة لتعزيز التعاون وحفز الابتكار في ممارسات الأبنية المستدامة. ومن بين ميزات الصالة المستدامة؛ الطلاء منخفض المركبات العضوية المتطايرة مع خصائص مضادة للعفن، والزجاج منخفض المحتوى من الحديد بما يزيد من الإضاءة الطبيعية، والأرضيات المصنوعة من بلاط البورسلين من سلسلة "Re-Use" المصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% قبل الاستهلاك، والأثاث المصنوع من مصادر بلاستيكية معاد تدويرها من نفايات ما بعد الصناعة،

تم تصميم الجدران الخضراء للصالة باستخدام قماش يتيح للنباتات امتصاص الهواء وإعادة المياه الزائدة إلى الخزان. أما المواد الخشبية فهي عبارة عن ألواح خالية من الفورمالديهايد من نفايات النخيل المعاد تدويرها، ومصنوعة محلياً في الإمارات. وجاءت ستائر "صالة الاستدامة" مصنوعة من مواد من أصل نباتي.

ويعد مجلس الإمارات للأبنية الخضراء منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة في البيئة المبنية من خلال تعزيز ممارسات الأبنية الخضراء والترويج لها. ويركز المجلس الرسمي المعتمد من المجلس العالمي للأبنية الخضراء على ضمان الاستدامة وحماية البيئة من خلال الرؤية الشاملة لتحويل الإمارات إلى دولة عالمية رائدة في مجال الاستدامة في البيئة المبنية.

نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"

تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضواً في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

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