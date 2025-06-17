الكويت: وقّعت مجموعة أكسفورد للأعمال مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الألماني في الكويت، وذلك ضمن جهودها البحثية لإعداد إصدارها المرتقب "تقرير: الكويت 2025"، والذي سيتناول بالتفصيل مسارات التنمية الاقتصادية واستراتيجيات التنويع في البلاد. وتمثل هذه الاتفاقية أول تعاون بين الجانبين، مما يعزز من دور مجلس الأعمال الألماني كجهة فاعلة في دعم بيئة الاستثمار في الكويت وتعزيز علاقاتها التجارية الدولية.

وبعد مرور عشرين عاماً على انطلاق أبحاثها الميدانية في الكويت، ستعتمد مجموعة أكسفورد للأعمال على رؤى مجلس الأعمال الألماني لإثراء تغطيتها للاتجاهات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي. وسيتناول التقرير الفرص الناشئة في مجالات مثل التحول في قطاع الطاقة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات والسياسات الداعمة لقدرة الاقتصاد على التكيف وتوسيع دور القطاع الخاص.

في تعليقه على توقيع المذكرة، قال فريدريك ابوسعدى، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الألماني في الكويت:"تجسّد شراكتنا مع مجموعة أكسفورد للأعمال هدفًا مشتركًا يتمثل في تعزيز الشفافية وصنع القرار المستنير في بيئة الاستثمار بالكويت. ومع مساهمة الشركات الألمانية من دول DACH ‏(ألمانيا والنمسا وسويسرا) في قطاعات حيوية داخل البلاد، تأتي هذه الشراكة في وقت محوري تسرّع فيه الكويت من وتيرة تحولها الاقتصادي".

ومن جانبها، أكدت كريستينا ميريكا، مديرة مكتب مجموعة أكسفورد للأعمال في الكويت، على أهمية مشاركة مجلس الأعمال الألماني في عملية البحث، قائلة: "يقدم مجلس الأعمال الألماني رؤى مهمة حول التعاون الدولي والتطورات التنظيمية. وستُسهم مشاركته في تعزيز محتوى 'تقرير: الكويت 2025' من خلال توفير تحليل شامل للتغيرات في ديناميكيات السوق، والدور الذي تؤديه الشراكات العالمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الكويتي."

وتأتي هذه الشراكة في وقتٍ تُكثِّف فيه الكويت جهودها للابتعاد عن الاعتماد على النفط واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد في القطاعات غير الهيدروكربونية. وسيتناول تقريرالكويت 2025 التغييرات التشريعية المحورية، وتطوّر ممارسات الأعمال، والمشروعات الاستراتيجية التي تعيد صياغة السرد الاقتصادي للدولة. كما سيعرض التقرير رؤى مجلس الأعمال الألماني في الكويت وأعضائه حول تطورات السوق وفرص التعاون بين الكويت ودول DACH ‏(ألمانيا والنمسا وسويسرا).

وسيتضمن التقرير مقابلات حصرية مع شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، من بينهم معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة؛ وخالد الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي؛ ومعالي المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار؛ والشيخ نواف سعود الناصر الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية؛ وعصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.

من خلال هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الألماني في الكويت، توسّع مجموعة أكسفورد للأعمال شبكة مساهميها البحثيين، مما يعزز دورها كمصدر موثوق للمعلومات والتحليلات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون وصانعو القرار لدى استكشاف الفرص في السوق الكويتي.

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات، ولها حضور في أكثر من 30 دولة حول العالم، تشمل إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، والأميركيتين. وتُعرف دولياً كمصدر موثوق ومتميّز للمعلومات المباشرة من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، والتي يُشار إليها بـ "الشريحة الصفراء" في إشارة إلى اللون الرسمي للمجموعة.

توفر المجموعة تحليلات دقيقة ومتكاملة للتطورات الاقتصادية والقطاعية من خلال مجموعة من المنتجات، تشمل: نشرة الأخبار الاقتصادية (Economic News and Views)، واستطلاعات الرأي الخاصة بالرؤساء التنفيذيين (OBG CEO Surveys)، والفعاليات والمؤتمرات، ومنصة Global Platform التي تستضيف مقابلات حصرية بالفيديو، بالإضافة إلى إصدارات "التقرير" السنوية، وقسم الاستشارات التابع للمجموعة.

تُقدّم أكسفورد للأعمال معلوماتها عبر منصات متعددة، تشمل المشتركين المباشرين، ومشتركي Dow Jones Factiva، ومشتركي Bloomberg Professional Services، ومشتركي Refinitiv (المعروفة سابقًا باسم Thomson Reuters)، وغيرهم.

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