تركيز على التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي والارتقاء بالابتكار القطاعي

الشارقة - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أهمية ترسيخ مكانة المجمع كمحرك رئيسي لمنظومة الابتكار في المنطقة، من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية، وتوسيع مجالات الشراكة لدفع عجلة النمو والريادة في القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر مجموعة بيئة، بحضور حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث ناقش المجتمعون سُبل البناء على النجاحات المتميزة التي حققها المجمع خلال الفترة الماضية، واستعراض آفاق المرحلة المقبلة التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحقيق مزيد من التوسع في المشاريع المبتكرة.

وفي مستهل الاجتماع، أعربت الشيخة بدور القاسمي عن شكرها لأعضاء المجلس على جهودهم المستمرة، مشددةً على أهمية بناء شراكات قوية بين جميع الأطراف لتعزيز مكانة المجمع كمركز وطني وإقليمي للابتكار. وقالت: "إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يواصل ترسيخ دوره كمحفز للتكامل بين البحث والصناعة والسياسات العامة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتنقل، والاستدامة، والتصنيع".

إطلاق مشاريع مبتكرة تدعم الاقتصاد المعرفي

من جانبه، استعرض حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، أبرز إنجازات عام 2024، موضحًا تقدم المشاريع الكبرى وتوسيع قاعدة المستأجرين، إلى جانب الخطط المستقبلية التي تركز على الاستفادة الاستراتيجية من الأراضي، واستقطاب شركات قائمة على الابتكار.

وقال المحمودي: "بدعم مجلس الإدارة وشركائنا، نعمل على تعزيز الأداء المؤسسي وتهيئة بنية تحتية مرنة تدعم إطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة، تواكب تطلعاتنا للريادة في الابتكار، وتخدم في الوقت نفسه الأهداف الوطنية والتنافسية العالمية".

دعم الابتكار القطاعي والتكامل مع الجامعات

وقد استعرض فريق الإدارة التقدم في الخطة الرئيسية للمجمع واستراتيجيات التأجير، والتطورات في المرحلة الأولى من المناطق المتخصصة، بالإضافة إلى شراكات بارزة مثل مبادرة "SOTI" والتعاون مع "Base39". كما تناول الاجتماع جهود دعم الابتكار في مجالات الرعاية الصحية، والصناعة المتقدمة، والاستدامة، والتنقل، وتحديد مسارات النمو المستقبلية.

وتم تقديم خارطة طريق لتعميق التعاون الأكاديمي مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، وتطوير سياسات استقطاب المواهب، وتمكين منظومة الابتكار من خلال بيئة مرنة ومحفزة.

التحول الرقمي واستراتيجيات التميز التشغيلي

عرض الفريق كذلك تطورات التحول الرقمي، وتعزيز الحضور المؤسسي للمجمع، إلى جانب دور مختبر "SoiLab" في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر النماذج الأولية والتصنيع الذكي. كما ناقش المجلس استراتيجيات التطوير الداخلي، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية التي تُعد ركيزة لتحقيق التميز التشغيلي.

واستعرض المجلس في ختام الاجتماع التقرير المالي للمجمع حتى عام 2027، وأقر نتائج التدقيق التي عكست متانة البنية المالية والإدارية. وتخلل اللقاء جولة في معرض "نسيج: خيوط الأمل"، في إشارة رمزية للتكامل بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الإبداعية.

ويواصل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار دوره الريادي كمحرك أساسي لاقتصاد الابتكار في الإمارة والمنطقة، مستندًا إلى منظومة شراكات متكاملة تجمع بين الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية، مع توفير بيئة مرنة ومحفزة تلبي تطلعات المبتكرين ورواد الأعمال.

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