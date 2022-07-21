برئاسة سمو ولي العهد

الرياض: أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، يحفظه الله، إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويُعد الكود العمراني للمسار الرياضي امتداد لمبادئ العمارة السلمانية التي تشكلت برصد الجهود والتوجهات الشخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، معتمدة على الأصالة والحداثة معاً، وتضمن رفع جودة التصميم الحضري بالتوازي مع إبراز الهوية المعمارية المحلية. ومن مميزات هذا الطراز حيويته ومرونته وعدم ثباته بعناصر ومفردات محددة. بالإضافة إلى أنه لا يتضمن النسخ الحرفي لمفردات عمرانية قديمة وفرضها على مشاريع جديدة، بل يترك الحرية للمعماري والمخطط بالانطلاق لمفردات وعناصر جديدة ومبتكرة تستلهم وتحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة.

ويهدف الكود العمراني إلى تحقيق بيئة حضرية مُستدامة تُعزّز من جودة الحياة من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وضوابط مواقف السيارات ولوحات المحلات التجارية والضوابط البيئية، وذلك بما يوحد النسيج العمراني ويحفز مقومات الاستثمار والتطوير العقاري وفقاً لأفضل المعايير.

وتتمثل أهمية إطلاق الكود العمراني باعتباره لائحة تنظيمية توفر معايير للتصميم الهندسي، ودليلاً مرجعياً لجميع ملاك العقارات التجارية والسكنية الحاليين والمحتملين، وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين، بما يسهم في توفير أنماط عمرانية تتناغم مع المسار الرياضي بكافة مساراته المتنوعة للمشاة والدراجات والخيول بحيث تشكل بيئة عصرية ومستدامة لسكان وزوار مدينة الرياض.

الجدير بالذكر أن مشروع المسار الرياضي هو أحد المشاريع الأربعة الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، بتاريخ 19 مارس 2019، ويحظى بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد، يحفظه الله، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم، وبما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.

ومن المقرر أن يصبح المسار الرياضي "أطول متنزه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومتر ويضم مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيول، بالإضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة، ويقع مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن المشروع 4,4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعاً للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عدة مواقع ومناطق استثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2,3 مليون متر مربع.

يشار إلى أن مؤسسة المسار الرياضي قد خصصت للمستفيدين وملاك العقارات الواقعة على نطاق المشروع موقعاً إلكترونيا يتيح لهم الاطلاع والتعرف على كافة أهداف ومعايير ومتطلبات الكود العمراني للمسار الرياضي وآلية تطبيقه، وذلك عبر الرابط: www.sportsboulevard.sa/ar/design-code

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نبذة عن المسار الرياضي:

يعد مشروع "المسار الرياضي" أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م. حيث يقع المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بطول يزيد عن 135 كيلومتراً، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، من خلال شبكة من المسارات الآمنة والمشجرة للمشاة وراكبي الدراجات وراكبي الخيل. يتضمن المشروع 4,4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وما يصل إلى 50 موقعاً لرياضات متنوعة، ومعالم فنية في جميع الانحاء. بالإضافة إلى عدة مواقع ومناطق استثمارية فريدة من نوعها، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2.3 مليون متر مربع.

معلومات التواصل:

ليان الرويشدي

مدير علاقات عامة، مؤسسة المسار الرياضي

الجوال: +966 55 508 1971

البريد الإلكتروني: AlrwyshdiL@sbf.gov.sa