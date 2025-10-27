أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّع مجلس أعمال أبوظبي للشباب اتفاقية تعاون مع كلية أبوظبي للإدارة، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التعليم، والأعمال، والتدريب والبحث العلمي لدعم مسيرة تطوير قطاع ريادة الأعمال بين أجيال الشباب وتعزيز دورهم في قيادة التنمية الاقتصادية.

ويمثل التعاون بين مجلس أعمال أبوظبي للشباب وكلية أبوظبي للإدارة، المؤسستان التابعتان لغرفة أبوظبي، خطوة مهمة نحو دمج الخبرات الأكاديمية بالخبرات العملية بما يسهم في إعداد قادة المستقبل في مجال تطوير الأعمال والابتكار. وينسجم ذلك مع مستهدفات خارطة طريق غرفة أبوظبي (2025-2028) الرامية إلى دعم مسيرة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية اقتصاد الصقر الهادفة إلى تعزيز مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة وتنافسيته العالمية.

وجاء توقيع الاتفاقية في مقر الكلية، بحضور سعادة شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، وسعادة علي محمد المرزوقي المدير العام للغرفة، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة في المجلس والكلية.

دعم رواد الأعمال

وتنص الاتفاقية على تأسيس إطار تعاون استراتيجي بين الطرفين لتطوير البرامج والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال الشباب، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية، وتنظيم فعاليات تدريبية وورش عمل تسهم في تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى الشباب.

وتمتد الاتفاقية على مدار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشمل التعاون في إعداد دراسات وبحوث متخصصة حول ريادة الأعمال الشبابية والنظم البيئية للابتكار في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تطوير سياسات فاعلة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تنص على تصميم برامج تدريبية ومشروعات بحثية مشتركة تُعنى بريادة الأعمال والتحول الرقمي والقيادة المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء منصة للإرشاد الأكاديمي والمهني تربط الطلبة والخريجين برواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاع الخاص، بما يعزز فرص الابتكار والنمو في المشاريع الناشئة.

وتشمل بنود الاتفاقية تبادل المعرفة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتفعيل التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والمنتديات الشبابية، إلى جانب توفير الفرص التطويرية والبحثية لطلبة الكلية وتمكينهم من المشاركة في المبادرات والمسابقات التي ينظمها مجلس أعمال أبوظبي للشباب.

تمكين الكفاءات الوطنية

وقال منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب: “تعكس هذه الاتفاقية التزام المجلس بترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتوفير بيئة محفزة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. مؤكداً بإن التعاون مع كلية أبوظبي للإدارة يشكّل خطوة مهمة نحو بناء جيل قيادي مؤهل يمتلك الأدوات اللازمة للابتكار والإبداع، ويسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.”

وأضاف الصايغ: “من خلال هذا التعاون، نسعى إلى إنشاء منصات معرفية وتدريبية متقدمة تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في القطاع الخاص، وتدعم الأهداف الوطنية الرامية إلى تمكين الكوادر الإماراتية وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة."

تعزيز التعاون الأكاديمي

من جانبه، أكد الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة، على أهمية توقيع الاتفاقية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب يُجسّد الرؤية المشتركة للطرفين في دعم رأس المال البشري الشاب وتمكينه من قيادة المستقبل.

وقال كمالي: "نؤمن في كلية أبوظبي للإدارة بأن الشباب هم محور التنمية وصناع المستقبل، وهذه الاتفاقية تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الاقتصادية. فهي تتيح لطلبتنا وخريجينا الاستفادة من خبرات المجلس ومبادراته الريادية، وتمنحهم فرصة التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لاكتساب مهارات القيادة والإدارة في بيئة عملية، مؤكداً على تضافر الجهود من أجل تطوير مبادرات تعليمية ومشاريع بحثية تركز على الابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد مستدام يقوده جيل واعٍ ومؤهل من القادة الشباب.”

شراكة لبناء المستقبل

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي، ممثلةً في مجلس أعمال أبوظبي للشباب، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء منظومة متكاملة تدعم تطوير الكفاءات الوطنية، وترسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والتعليم والابتكار.

-انتهى-

#بياناتحكومية