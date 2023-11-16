جاءت الزيارة بالتعاون مع قوة الدفاع المدني السنغافوري لإتاحة الفرصة للمتطوعين لاكتساب أفضل الخبرات والمهارات وتعزيز قدراتهم في الاستجابة لحالات الطوارئ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قام وفد من برنامج "ساند" التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ والتابع لمؤسسة الإمارات، بزيارة مهمة إلى سنغافورة في إطار التعاون المشترك مع قوة الدفاع المدني في سنغافورة، وذلك سعياً لتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز القدرات في الاستجابة لحالات الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حققت هذه المبادرة نتائج إيجابية، حيث ساهمت في تحفيز متطوعي "ساند"، وتمكينهم من بناء علاقات قوية مع أهم الجهات المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى العالم. وتشكل هذه الزيارة إحدى مبادرات برنامج "ساند" التي تهدف إلى تبادل الخبرات على المستوى الدولي، وقد تم تنظيمها بالتعاون مع قوة الدفاع المدني في سنغافورة وهي مؤسسة حكومية تعتمد بشكل كبير على المتطوعين لتقديم خدمات الاستجابة للطوارئ، وتضم أكثر من 6000 متطوع نشط يقدمون خدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف والتدريب لأفراد المجتمع.

وفي تعليقه على أهمية هذه الزيارة، قال محمد الحوسني، مدير البرامج في مؤسسة الإمارات: "نتقدم بالشكر إلى قوة الدفاع المدني في سنغافورة على جهودهم في إنجاح هذه الزيارة. ونُعبّر عن سعادتنا بقيام فريق من متطوعي برنامج "ساند" بهذه الزيارة المهمة إلى سنغافورة، حيث أنها تأتي في ظل مشهد عالمي دائم التغير، يُعتبرُ فيه تبادل الخبرات والمهارات أمراً بالغ الأهمية للبقاء على اطلاع بأحدث ممارسات الاستجابة لحالات الطوارئ".

وأضاف الحوسني: "إن شراكتنا مع سنغافورة تجسد التزامنا بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة. وكدولة لها مكانة عالمية مميزة من الضروري أن نعزز قدراتنا، ونساهم في الحفاظ على السلامة على المستوى العالمي، حيث تتماشى هذه الزيارة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعالم أكثر أماناً ومجتمعات أكثر مرونة واستعداداً لمواجهة أي تحدي".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة التي استمرت على مدار ثمانية أيام تضمنت ورش عمل وتدريبات متخصصة في الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ في المجتمع، وعدد من التدريبات العملية المشتركة، والتواصل وتبادل البيانات والخبرات، بالإضافة إلى عددٍ من الزيارات الميدانية لعدد من المرافق الحيوية، والمشاركة في فعاليات مجتمعية ينظمها الدفاع المدني السنغافوري بهدف رفع قدرة أفراد المجتمع على الاستجابة في حالات الطوارئ.

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نبذة عن "مؤسسة الإمارات"

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.

نبذة عن "برنامج ساند للاستجابة في حالات الطوارئ"

برنامج "ساند" هو برنامج تطوعي فريد من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة تم إطلاقه في العام 2009 لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للاستجابة في حالات الطوارئ. وتم تطوير نموذج تدريب برنامج ساند وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية (رابطة الدفاع المدني السويدي، برنامج فريق إدارة الطوارئ المجتمعي الأميركي CERT) بما يتلاءم مع احتياجات وظروف وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.