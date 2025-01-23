محاضرات شهرية ستمتد كل منها لمدة ساعة وستكون متاحة لحضور 50 شخص فقط عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني لمتحف المستقبل

الدكتور كاساغراندا يعمل في جامعة أوستن وجامعة الإمارات ويعرف بأسلوبه التفاعلي والإبداعي في تقديم المحاضرات في مجال التاريخ والسياسة

دبي: أعلن متحف المستقبل عن إطلاق سلسلة محاضرات فكرية في التاريخ والمستقبل بعنوان "دروس الماضي للمستقبل"، ستعقد على مدار عام 2025، ويقدمها المؤرخ والباحث العالمي الدكتور روي كاساغراندا، الذي يمتلك خبرات واسعة في تاريخ الشعوب وقدرة على استعراض حكايات وتجارب الماضي بطريقة مُلهمة وسلسة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام متحف المستقبل بتعزيز دوره كمنصة للابتكار الفكري والتعلم المستدام واستشراف المستقبل، حيث يهدف المتحف من خلال البرنامج الجديد الذي يضم 10 محاضرات تفاعلية حصرية إلى استكشاف محطات رئيسية في تاريخ الشعوب بطريقة تفاعلية تُسلّط الضوء على الجوانب التي يُمكن الاستفادة منها واستثمارها بشكل جيد في صياغة رؤى مستقبلية مبتكرة تخدم المجتمع والإنسانية.

وتنعقد هذه المحاضرات بشكل شهري، وستمتد كل محاضرة منها لمدة ساعة وستكون متاحة لحضور 50 شخص فقط عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني لمتحف المستقبل.

وستجمع سلسلة المحاضرات التي سيستضيفها المتحف بين المعرفة التاريخية والرؤى المستقبلية، لتشكل فرصة استثنائية فريدة للراغبين في توسيع آفاق الفكر واستلهام الأفكار المستنيرة والإبداعية من قصص الماضي الغنية والإنجازات الفكرية للحضارات القديمة وفهم دلالاتها وتحليل الأحداث المفصلية التي غيرت مسار التاريخ.

وقال ماجد المنصوري المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: "تهدف سلسلة محاضرات "دروس الماضي للمستقبل" إلى تقديم تجربة معرفية جديدة وهادفة، تُسهم في تعزيز فهمنا للحاضر ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً، وتعكس موضوعات هذه المحاضرات بمشاركة الدكتور روي كاساغراندا، رؤية المتحف الرامية إلى أن يصبح منصة عالمية ملهمة للمستقبل ووجهة للتفكر والتأمل والإبداع وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب والأجيال".

وأكد أن إطلاق هذه السلسلة من المحاضرات تُعد واحدة من برامج المتحف الاستراتيجية خلال عام 2025، حيث تمنح المشاركين الفرصة لاستكشاف أبعاد جديدة وفهم التاريخ وتطبيق دروسه لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن مشاركة الدكتور كاساغراندا المعروف بثراء معرفته وعمق تحليله ستمنح البرنامج بُعداً استثنائياً يجمع بين الإلهام والفكر العميق.

من جانبه، أعرب الدكتور كاساغراندا عن سعادته بتقديم هذا البرنامج الذي يشكل تجربة فريدة التي تجمع بين الفكر والإلهام في مكان يتميز برؤيته الطموحة، مشيراً إلى أن استضافة متحف المستقبل لهذه السلسلة من المحاضرات العلمية تمثل فرصة مثالية لتعزيز الحوار بين الثقافات والأجيال، موضحاً أن التاريخ لا يقتصر على تقديم روايات عن الماضي، بل هو أداة لفهم تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.

ويُعد الدكتور كاساغراندا قامة فكرية وشخصية بارزة على مستوى العالم في مجال التاريخ والفكر السياسي، ويعرف بأسلوبه التفاعلي والإبداعي في تقديم المحاضرات التي تجمع بين العمق الأكاديمي وجاذبية السرد التاريخي والنقاش الفكري الهادف والبنّاء، إلى جانب خبرته الواسعة في تحليل العلاقات بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويشغل حالياً منصب أستاذ العلوم السياسية في "كلية أوستن المجتمعية" إضافة إلى عمله في جامعة الإمارات، وتركز أبحاثه على السياسات الشرق أوسطية والفكر السياسي والفلسفي.

وستنطلق أولى محاضرات البرنامج في شهر فبراير المقبل، لتسلط الضوء على العديد من القصص الملهمة بما في ذلك استعراض إرث العالم والطبيب "ابن سينا" وقصة السلطان محمد الثاني الفاتح، وحكايات قبائل الأباتشي، وغيرها الكثير من المواضيع الفكرية الشيقة.

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