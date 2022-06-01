تنفيذاً لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي

أبوظبي: بدأ اليوم الأربعاء تطبيق الحظر المفروض على استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي والذي يأتي في إطار تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2020.

وقامت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، سعادة محمد منيف المنصوري، مدير تنفيذي مركز أبوظبي للأعمال وأحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش من دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بجولة ميدانية على عدد من منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي، للتحقق من امتثالها لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

شملت الجولة أربع منافذ للبيع بالتجزئة وهي اللولو فرع المشرف مول وسبينيس فرع شارع المرور، وكارفور فرع شارع المطار وجمعية أبوظبي التعاونية فرع شارع المرور.

وقد عرضت منافذ البيع بالتجزئة أكياسًا قابلة لإعادة الاستخدام مقابل رسم رمزي لإعطاء العملاء الفرصة لإعادة استخدامها عند الحاجة وتشجيعهم على اتباع سلوك إيجابي نحو البيئة من خلال تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري خلال الجولة: “اليوم هو يوم مهم في تاريخ إمارة أبوظبي، حيث نطبق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. ويسعدنا أن نرى اليوم المنافذ الرئيسية للبيع بالتجزئة في عاصمة أبوظبي ملتزمة بتنفيذ الحظر من خلال توفير بدائل للأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة تكون صديقة للبيئة. وستسمح لنا هذه التغييرات الإيجابية والاستباقية من قبل منافذ البيع بالتجزئة بتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز الحياة المستدامة لجميع المقيمين في إمارة أبوظبي".

وأضافت د. الظاهري: " إن هدف الحكومة من سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة هو توفير أسلوب حياة أكثر استدامة للمواطنين والمقيمين الزوار في إمارة أبوظبي. ونحن ندرك أن التغيير يستغرق وقتًا، ونعتقد أن المجتمع يمكنه اتخاذ خطوات إيجابية نحو استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام كخطوة تساهم في توفير بيئة صحية للجميع في إمارة أبوظبي".

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "نفخر بالمشاركة في هذه المبادرة المهمة مع هيئة البيئة – أبوظبي، كونها تعكس رؤية أبوظبي للاستدامة، وتلتزم "اقتصادية أبوظبي" بضمان توفير الظروف الملائمة لممارسة الأعمال وحماية المستهلكين، خاصةً ما يتعلق بسلامتهم وحماية البيئة، ويعكس النهج الاستباقي لشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية لدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي ارتفاع وعي هذه المؤسسات بقضايا البيئة، ورغبتها في إحداث تغييرات إيجابية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي"

ومن جانبها قالت سعادة الدكتورة مريم حارب السويدي: "نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة وبدء تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإحلال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل مكانها، وسنعمل بالتعاون مع هيئة البيئة على تعريف المجتمع بمخاطر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وبدائلها الصديقة للبيئة، وتنمية الوعي المجتمعي بالاستهلاك الرشيد والمستدام لمواردنا الطبيعية من خلال الحد من التأثيرات السلبية للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة".

وأضافت نشجع أصحاب المتاجر ومحلات البيع بالتجزئة على الالتزام بحظر استخدام الأكياس البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة وندعوهم لتشجيع المستهلكين على التفاعل الإيجابي مع بدائل الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، مشيرة إلى أن الأكياس البلاستيكية مصنوعة من مصادر غير متجددة، وتساهم بشكل كبير في تغير المناخ، تلوث التربة والمياه.

وأوضحت السويدي "أن أبوظبي تحظى بمكانة عالمية متميزة في مجال الاستدامة البيئة، من شأن هذه المبادرة أن تعزز من هذه المكانة تساهم في الحد من تأثير الأفراد على البيئة وتبني البدائل المستدامة والتخلص من الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل".

ولضمان نجاح تنفيذ هذا الحظر، ستنفذ هيئة البيئة - أبوظبي حملة توعية واسعة النطاق لتشجيع أفراد المجتمع على لعب دور في حماية البيئة، وتعريفهم بالبدائل المتاحة للأكياس البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة والصديقة للبيئة.

وتعمل الهيئة عن كثب مع جميع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص لضمان نجاح حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، حيث شهدت الفترة الماضية مشاركة العديد من الجهات المعنية بتطبيقيه، الأمر الذي سيساهم في دخول الحظر حيز التنفيذ. وستواصل الهيئة العمل مع منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية ومحلات البقالة الأصغر حجماً لتعزيز وعيهم بالآثار السلبية للأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وحثهم على توفير بدائل مقابل رسوم رمزية.

كما تعمل الهيئة في الوقت الحالي على وضع إجراءات لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجًا بلاستيكيًا يستخدم لمرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الهيئة نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

وخلال الأسبوع الماضي قامت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي بالتوقيع على إعلان طوعي التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في عام مارس 2020 والتشريعات التابعة لها لضمان نظافة بيئة الإمارة البحرية والبرية من مخلفات المواد

البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. وضمت الجهات الموقعة جمعية أبوظبي التعاونية وسبار، كارفور، لولو هايبر ماركت، شويثرام، وشركة سبينس وويتروس.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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