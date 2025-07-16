أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كيو موبيليتي المسؤولة عن إدارة وتطوير المواقف العامة في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تساهم في الارتقاء بمنظومة إدارة المواقف العامة، تماشياً مع الاستراتيجيات التنموية لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى تسريع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات تسهم في بناء مدن ذكية ومستدامة.

وتشمل هذه المبادرات منظومة مراقبة ورصد نسب الإشغال من خلال المركبات الذكية، وتفعيل نظام الدفع ‏التلقائي للمواقف باستخدام الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدة مناطق بالإمارة وتوفير بيانات آنية للمستخدمين من خلال القنوات الذكية. وسيتم البدء بالمراحل التجريبية للمبادرات اعتباراً من شهر يوليو 2025.

وتتضمن فوائد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المواقف العامة تعزيز كفاءة الرقابة والامتثال، وترسيخ مبادئ الشفافية، بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة المستخدم، وخفض التكاليف التشغيلية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيو موبيليتي تواصل جهودها لتحقيق رؤيتها الرامية إلى توفير أفضل الخدمات ‏للمستخدمين وتقديم حلول تنقّل ذكية ومستدامة تواكب توجهات التحول الرقمي وتعزز جودة الحياة في الإمارة.

نبذة عن كيو موبيليتي:

"كيو موبيليتي" هي شركة مملوكة بالكامل لـ"القابضةADQ"، تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، وذلك لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدّم والتنمية.

تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

-انتهى-

#بياناتشركات