كوالالمبور، ماليزيا- أعلنت اليوم ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي (MMAI Technologies SDN. BHD.) المحدودة، المملوكة بالكامل للحكومة الماليزية، وشركة بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الكائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية تاريخية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في ماليزيا. سيُسخّر هذا التعاون البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية لتعزيز الأمن الوطني، وتحسين كفاءة الحكومة، ودفع عجلة الحوكمة القائمة على البيانات.

خلال فعاليات منتدى "آسيان - مجلس التعاون لدول الخليج العربي" الاقتصادي 2025، تمّ توقيع الاتفاقية رسميًا في خطوة نوعية تُجسّد تقدمًا كبيرًا في التعاون بين دولة الإمارات وماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُعدّ هذه الاتفاقية أول مبادرة كبرى لشركة بريسايت في منطقة جنوب شرق آسيا.

تم تبادل الاتفاقيات بحضور معالي السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي السيد سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42.

بموجب الاتفاقية، ستتعاون بريسايت مع الحكومة الماليزية في تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، ويشمل ذلك: تطوير بنية تحتية سحابية سيادية، وتطبيقات وحلول ذكاء اصطناعي تدعم التحوّل الرقمي في مجال السلامة الوطنية، والأمن العام، وكفاءة العمل الحكومي.

علق معالي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي، قائلاً: "هذه الشراكة معززة بالجهود الاستباقية والرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. بعد أن بدأت رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي مبكرًا، قطعت الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في كل من التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير أطر حوكمة شاملة. توفر هذه التجربة الغنية، التي تجسدها شركة بريسايت، أساسًا لا يقدر بثمن لطموحات ماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

"إن رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بسياساتها التقدمية وتنفيذها المتين، تمثل سابقة قوية. من خلال هذه الشراكة مع بريسايت، ستحصل ماليزيا على إمكانية الوصول إلى خبرة عالمية المستوى من شأنها أن تدفع أمتنا إلى الأمام، بما يتماشى تمامًا مع رؤية ماليزيا مدني لمستقبل متقدم تقنيًا وسيادي رقميًا.

"لا يعزز هذا التعاون المرونة المحلية لماليزيا فحسب، بل يعزز أيضًا العلاقة الثنائية القوية بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، مما يضع كلا البلدين كمساهمين محوريين في النظام البيئي العالمي المتطور لتطبيقات الذكاء الاصطناعي."

قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تُجسّد هذه الاتفاقية التزامنا العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحقيق أثر وطني ملموس. من خلال تعاوننا مع مبادرة ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي، نحن نساهم في تسريع مسيرة ماليزيا نحو تمكين اقتصاد رقمي متقدّم ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، باللإاضفة إلى ترسيخ أسس الابتكار والكفاءة والمرونة طويلة الأمد ضمن قطاعات استراتيجية".

"في إطار هذا التعاون، يسعدنا أن نقدّم حلولاً متطوّرة تُحقق تقدّمًا ملموسًا، بدءًا من تطوير بنى تحتية آمنة للبيانات، ووصولاً إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات للهيئات الماليزية الرئيسية. تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن التكنولوجيا قادرة على إحداث تحوّل جذري عندما يتم توظيفها بمسؤولية وذكاء".

"نحن نشيد برؤية القيادة الماليزية التي تسعى إلى تحفيز النموّ الاقتصادي من خلال الاستثمار الاستراتيجي في مشاريع بناء الدولة عبر الذكاء الاصطناعي".

الارتقاء بالأولويات الوطنية المشتركة عبر الذكاء الاصطناعي

تُمثل الاتفاقية الموقعة بين بريسايت وبين مبادرة ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي تأكيدًا على الأهداف الاستراتيجية لإطار العمل الاقتصادي لمبادرة ماليزيا مدني التي أطلقها رئيس الوزراء أنور إبراهيم في يوليو 2023، وتهدف إلى تعزيز مكانة ماليزيا الاقتصادية من خلال التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات والاستثمار القوي في الابتكار. لتحقيق هذه الطموحات، تُمثل مبادرة ماليزيا مدني حجر الأساس في مساعي الدولة على هذا الصعيد.

يُمثل إعلان الاتفاقية تتويجًا لمذكرة تفاهم تمّ توقيعها في أبوظبي بتاريخ 13 يناير 2025، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا. قد حدّدت المذكرة التزامًا مشتركًا بالاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي بما يُعزّز السلامة الوطنية والأمن العام وكفاءة الأداء الحكومي.

كما تأتي الاتفاقية في سياق الزخم الناجم عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا (CEPA)، والذي تمّ إقراره في أكتوبر 2024. خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.5 مليار دولار أمريكي، مسجّلًا نموًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس متانة العلاقة الثنائية وعمقها المتزايد.

بريسايت تؤكّد ريادتها في الذكاء الاصطناعي خلال منتدى "آسيان - مجلس التعاون الخليجي" الاقتصادي

بالتزامن مع تبادل الاتفاقيات، شارك توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى تحت عنوان "أثر الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات"، حيث استعرض خلالها رؤىً استراتيجية حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة عبر العالم، والنجاح في تحقيق نتائج واقعية ومؤثرة.

عن بريسايت

بريسايت شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويملك أغلب أسهمها شركة G42 الكائنة في أبوظبي، تعد بريسايت الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات على اختلاف أحجامها لإحداث تأثير إيجابي في الشركات وفي المجتمعات على حدٍ سواء. تتفوق بريسايت في تفسير البيانات من كافة المصادر لدعم اتخاذ القرارات المدفوعة بالرؤية الثاقبة بما يُسهِم في تشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمنًا وصحة وسعادة واستدامة. تعمل بريسايت اليوم على تمكين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاعين الخاص والعام من خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمساعدة المؤسسات في تحقيق استراتيجياتها وطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أسرع.

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