عجمان: أقامت دائرة المالية في عجمان ورشة تعريفية شاملة لجميع الدوائر الحكومية في الإمارة حول نظام التخطيط المالي الذكي Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) الذي أطلقته الدائرة رسمياً ضمن البيئة الفعلية بعد استكمال جميع مراحل التجهيز والاختبارات بنجاح.

وجاءت هذه الورشة، التي امتدت على مدار يوميّ 7و8 مايو 2025، في إطار جهود الدائرة لدفع عجلة التحوُّل الرقمي للعمليات المالية والحكومية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين كفاءة التخطيط المالي الحكومي، ورفع مستوى الشفافية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة.

واستهدفت الورشة موظفي ومديري الوحدات المالية والموارد البشرية بالجهات الحكومية، حيث تضمنت أعمال اليوم الأول عروضاً تقديمية حول نظام التخطيط المالي الذكي، شملت تطبيقات عملية على إعداد الخطط المالية والموازنة السنوية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للحكومة. وفي اليوم الثاني، تم تسليط الضوء على عمليات إدارة الموازنة العامة وإجراء التعديلات على الموازنة المعتمدة على النظام واستعراض التقارير المالية وتقارير الأداء الدورية على نظام التخطيط المالي.

وأشار سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إلى أن إطلاق نظام التخطيط المالي الذكي يمثّل نقلة نوعية في منظومة العمل المالي الحكومي، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من استخدام النظام بكفاءة عالية، وبناء قدرات فرق العمل على إدارة الموازنات بأساليب أكثر مرونة وابتكاراً.

وأضاف سعادته: "نحن في دائرة المالية ملتزمون بنهج الابتكار وترسيخ التكامل المؤسسي، ونحرص على توفير أدوات رقمية ذكية تسهم في دعم صُنّاع القرار بمعلومات دقيقة وفورية، وتساعد على رفع كفاءة تخصيص الموارد، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة المالية العامة وجودة الحياة في المجتمع."

ويتميّز نظام التخطيط المالي الذكي بمجموعة من الخصائص المتقدّمة التي تشمل أتمتة عمليات إعداد الموازنات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وتوفير تقارير مالية وسردية متكاملة وفق المعايير الدولية، إضافة إلى المرونة العالية في إدارة الموازنة العامة كما يساعد على دعم اتخاذ القرار من خلال لوحات تحكم ذكية وتقارير لحظية، فضلاً عن خاصية التكامل الكامل مع الأنظمة الحكومية الحالية؛ مثل نظام فيوجن المالي.

وقد وجّهت الدائرة جميع الجهات الحكومية في الإمارة بضرورة البدء باستخدام النظام والاستفادة من إمكانياته المتقدمة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية حكومة عجمان لتعزيز الحوكمة المالية، وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يخدم المواطنين والمستثمرين ويواكب تطلعات المستقبل.

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