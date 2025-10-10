عجمان: طلقت دائرة المالية في عجمان النسخة المحدثة من منصة "توريد"؛ لتشكل نقلة نوعية في آليات التعامل مع الموردين، حيث أصبحت المنصة وجهة موحدة تتيح لهم كافة الخدمات والإجراءات في مكان واحد، وتمكّنهم من إنجازها إلكترونياً بكل سهولة، بما يدعم مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة.

وتشكل "توريد" بحلتها الجديدة منصة متكاملة وشاملة تعكس توجه الدائرة نحو تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة دورة المشتريات، بما يفضي إلى تعزيز جودة الحياة في عجمان. ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الدائرة الراسخ بتعزيز فاعلية أنظمة العمل الحكومية، وتحقيق مبدأ النزاهة، وتوفير بيئة رقمية متكاملة تدعم شركائها من الموردين، وتسهم في تسهيل تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وفي هذا السياق، قال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: "تلتزم الدائرة بتطوير منظومة عمل رائدة تلبّي تطلعات جميع الأطراف، وتسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين. ويمثل إطلاق النسخة المحدثة من منصة «توريد» خطوة استراتيجية ضمن جهودنا لتعزيز التحوُّل الرقمي في إمارة عجمان، وتقديم تجربة متكاملة للموردين تسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة المشتريات الحكومية".

وأضاف سعادته: "نحرص، في الدائرة، على تبنّي أحدث الحلول الرقمية التي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتدعم الموردين من خلال توفير بيئة أعمال مرنة وسلسة تسهّل التعامل مع الجهات الحكومية كافة، وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها بما ينسجم مع أهداف رؤية عجمان 2030".

توفر النسخة المحدثة من منصة توريد مجموعة متكاملة من الخصائص الاستراتيجية التي تعزز كفاءة العمليات وترفع جودة الخدمات المقدمة للموردين، عبر تمكينهم من تقديم عروض الأسعار للمناقصات والممارسات، وإصدار الفواتير إلكترونياً بما يسهم في تسريع إجراءات التحصيل وضمان دقة العمليات.

كما تتيح المنصة خاصية متابعة حالات السداد بشكل لحظي، ما يوفر شفافية أكبر وسهولة في إدارة المعاملات المالية. إلى جانب ذلك، توفر المنصة مؤشرات تفصيلية شاملة تمنح الموردين رؤية واضحة حول حجم تعاملاتهم مع مختلف الدوائر الحكومية، سواء فيما يخص أوامر الشراء أو الفواتير، بما يساعدهم على التخطيط الأفضل وإدارة علاقاتهم مع الجهات الحكومية بكفاءة أعلى، إضافة إلى واجهة استعراض المناقصات لتوفير تجربة أسهل وأكثر تفاعلية، مدعومة بمعلومات شاملة.

وبات بإمكان الموردين الآن الاطلاع على حالة توريد السلع والخدمات من خلال أوامر الشراء مباشرة، إضافة إلى الوصول بسهولة إلى أوامر التوريد والاتفاقيات المبرمة ومتابعة كافة تفاصيلها إلكترونياً عبر المنصة.

تُعد "توريد" منصة رقمية موحدة أطلقتها دائرة المالية في عجمان لتنظيم وإدارة العلاقة مع الموردين وتبسيط إجراءات الشراء الحكومية. وتأتي المنصة في إطار التزام الدائرة بدعم التحوُّل الرقمي وتشجيع ممارسات الاقتصاد الأخضر عبر تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتعزيز العمليات المستدامة.

