عجمان: أثمرت مشاركة دائرة المالية في عجمان ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال 2025» عن نجاح لافت شهد إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث أسهمت المبادرات المالية الذكية التي أطلقتها الدائرة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة الدفع للمتعاملين، معززة الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية في الإمارة.

وجاءت أبرز المشاريع الأربعة ضمن منصة «سداد عجمان»، واشتملت على بطاقة «ريادة» المسبقة الدفع للأفراد، وبطاقة «سداد عجمان الفضية للشركات»، إلى جانب خدمة «أنجز الآن وسدّد لاحقاً» وخدمة الدفع عبر بطاقات «جيوَن» المحلية الذكية، حيث أثمرت هذه المبادرات عن تسهيل المعاملات الحكومية والتجارية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي.

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن هذه المبادرات أثمرت عن تطوير منظومة دفع متكاملة، داعماً توجه الإمارة نحو حكومة رقمية خالية من التعاملات النقدية، مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة في «جيتكس» مثلت منصة مثالية لاستعراض هذه الابتكارات أمام جمهور واسع من الزوار والمتخصصين، وتعزيز التعاون والشراكات في التحول الرقمي.

وفي ختام مشاركتها، كرّمت الدائرة شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص تقديراً لدورهم الفاعل في إنجاح المشاريع وتعزيز الريادة في الخدمات المالية الرقمية، مؤكدة أن التكريم يعكس التزام الدائرة بتطوير بيئة مالية متكاملة وذكية تدعم جودة الخدمات للمجتمع.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود دائرة المالية لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول مالية مبتكرة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبنّي منظومات رقمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل.

