البنك المركزي السعودي يمنح شركة مارتا ترخيصًا كشركة مدفوعات إلكترونية، لتقديم خدمة نقاط البيع الإلكترونية (POS)في جميع أنحاء المملكة.

الرياض: منح البنك المركزي السعودي شركة مارتا ترخيص مدفوعات إلكترونية Institution) (Payment، مما يسمح لها بتمكين التجار من قبول المدفوعات الإلكترونية مباشرةً عبر طريق نقاط البيع (POS).

مارتا هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم نظام الخدمات التكنولوجية للمدفوعات Aggregation) (Payment، والذي يهدف إلى تزويد التجار بحلول المدفوعات الموثوقة والآمنة، مما يسمح لهم بقبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونية بكفاءة من خلال أجهزة نقاط البيع التي تمكنهم من تقديم خدماتهم للمزيد من العملاء عبر تنويع وسائل الدفع، وبالتالي تنمية أعمالهم والتوسع فيها.

وقد علق الرئيس التنفيذي لشركة مارتا السيد الزامل على ترخيص البنك المركزي قائلًا" :إنها علامة فارقة في رحلة مارتا؛ فهي تعكس ثقة السلطات السعودية في قدرتنا على مواكبة التحول الرقمي والمساهمة في البنية التحتية للتقنية المالية، وتفانينا في خدمة وتطوير نظام الدفع للأعمال السعودية المختلفة".

وقد حصلت مارتا لخدمات المدفوعات التكنولوجية على الترخيص بعد امتثالها للمعايير التنظيمية للبنك المركزي السعودي، وفقًا لأهداف البنك لتطوير القطاع المالي في المملكة وتحسين البنية التحتية لنظام المدفوعات الإلكترونية.

وقد أكد السيد الزامل" :هذا الترخيص هو تتويج لجهودنا المخلصة للمساهمة في التطورات الثورية في النظام المالي للمملكة العربية السعودية، كما يحفزنا للمضي قدما في تقديم أحدث التكنولوجيا لحلول الدفع الرقمية للسوق المحلي ".مضيفًا "أن فريق مارتا لن يدخر جهدًا في تزويد الشركات السعودية بأحدث التقنيات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي تطمح إلى تحويل السوق إلى مجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية المباشرة، مما يؤهل المملكة لأن تصبح مركزًا ووجهة عالمية للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية".

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