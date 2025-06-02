دبي، الإمارات العربية المتحدة - تحت مظلة الورش التدريبية لبرنامج دبي الدولي للكتابة، أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورشة تدريبية بعنوان: "ورشة نقد الكتب"، في المملكة الأردنية الهاشمية، انسجامًا مع رسالة البرنامج الهادفة إلى احتضان المواهب العربية وصقل مهاراتهم، وإعدادهم للمساهمة في نشر المعرفة ودعم مساراتها.

وتسعى الورشة إلى تنمية قدرات المنتسبين وتعزيز مهاراتهم في القراءة والكتابة ضمن سياق السرد الأدبي ونقده، وذلك من خلال تمكينهم من تحقيق مستويات القراءة الأربعة: الفهم، الاستيعاب، التحليل، والنقد. كما تهدف إلى تطوير أدائهم الكتابي بمختلف أشكاله، من التلخيص الفني وعرض الكتب، إلى كتابة المقالات والتقارير، مرورًا بإعداد مخططات الدراسات، وصياغة البحوث، وتأليف الكتب بأسلوب منهجي متقن.

وقال الدكتور جمال مقابلة مدرب الورشة وأستاذ الأدب العربي والنقد في الجامعة الهاشمية في الأردن: "تأتي هذه الورشة الملهمة في إطار الجهود المستمرَّة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو دعم هواة الأدب وتمكينهم، وتمثل فرصة متميَّزة لجيل الشباب لتعزيز قدراتهم وتوسعة آفاقهم الفكرية للوصول إلى مستويات أعلى من المهارة والإبداع. وتتيح لهم مجموعة من الآليات والأدوات المهمة، إلى جانب إمكانية لقاء أدباء وكتَّاب ومؤلفين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم، مما يعزز قدرتهم على التمييز بين الفنون الأدبية وأنواعها ومجالاتها، ومستويات الكتّاب وأساليبهم واتجاهاتهم".

وتتميَّز هذه الدورة بانفتاحها على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: "تشات جي بي تي" و"ديبسيك"، التي باتت قادرة على تسريع التذكر والتوثيق وتوليد النصوص، رغم عجزها عن أداء التحليل النقدي العميق. حيث تعمل هذه الأدوات على توزيع الجهد، وتنفذ جزءًا كبيرًا من العمل التمهيدي، متيحةً للباحث أن يبدأ من مستوى أكثر تقدمًا، مما يجعل الاستثمار في هذه الإمكانيات خطوة نحو إعادة تعريف حدود الإبداع الفكري في زمن الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الورشة قراءات كتب وعروضًا تقديمية وحوارات ومناقشات ومتابعات ومشاهدة واستماع لتسجيلات ذات صلة. وتسعى إلى تمكين المنتسبين من اكتساب مهارات القراءة العميقة والكتابة الدقيقة عبر منهج تدريبي متكامل يمرّ بمراحل متصاعدة من الفهم إلى النقد. كما يُعنى البرنامج بتدريب المشاركين على منهجيات نقدية متنوِّعة تشمل كلاسيكيات النقد، وتياراته الحداثية، مع التوسُّع في دراسة نظرية الأدب وفلسفة النقد وتطبيقاته المتعدِّدة.

أما في جانب الكتابة، فتُقدَّم للمتدربين فرص لتطوير مهاراتهم في تلخيص النصوص وتحليلها، وكتابة المقالات، والتقارير، والعروض النقدية، والخطط البحثية، مع مراعاة القواعد اللغوية والأسلوبية والتنظيمية. كما تتضمن الورشة تدريبًا تطبيقيًّا على استخدام الذكاء الصناعي في جميع مراحل القراءة والكتابة، من خلال تطوير مفهوم "الحوار المنتج" بين الإنسان والآلة، بما يسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين القارئ والنص في العصر الرقمي. وتتمحور موضوعات الورشة حول قراءة ونقد الكتب والعروض والدراسات، مع التركيز على أعمال مبدعين إماراتيين وخليجيين، إضافة إلى مناقشة قضايا أدبية وفكرية معاصرة ترتبط بالتغيّرات الثقافية في العالم العربي.

وفي ختام الورشة، سيعمل المشاركين على تقديم أعمالهم من مقالات ودراسات وتقارير وبحوث، مكتملة ومنقّحة وجاهزة للنشر بعد معالجتها الفردية والجماعية.

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