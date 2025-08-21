في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز القراءة النوعية باللغة العربية وإثراء الطاقات الفكرية لدى الشباب، أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مبادرة "استراحة معرفة" في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال جلسة عقدتها في مكتبة الإسكندرية، بإدارة الكاتب سيد محمود، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات الأدبية والثقافية البارزة،

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "يأتي إطلاق مبادرة "استراحة معرفة" في جمهورية مصر العربية في سياق التوسّع الإقليمي الذي تنتهجه المؤسَّسة لتصل بمشروعاتها إلى كافة عواصم المعرفة العربية، كما يعكس رسالة المؤسَّسة الرامية إلى تعزيز القراءة لدى الشباب العربي في كل مكان، ومساعدتهم على توسيع مداركهم ورفد خبراتهم في مختلف المجالات الفكرية والمعرفية. ويأتي إطلاق الاستراحة في مكتبة الإسكندرية، إيماناً منا بأهمية هذا الصرح الحضاري العريق، الذي لطالما كان منارة للعلم والمعرفة، وملتقى للفكر والإبداع، كما يعكس التزامنا الراسخ بتصميم وإطلاق المبادرات والفعاليات التي تسهم في إثراء العقول، وصقل القدرات، وتعزيز قيم الانفتاح والتبادل المعرفي".

وخلال الجلسة، تطرق المشاركون إلى تاريخ مبادرة "استراحة معرفة" وامتدادها، والاهتمام الكبير الذي توليه للكاتب والكتاب العربي. كما تمت الإشارة إلى إطلاق استراحة معرفة في كندا، والذي جاء بهدف تعزيز تأثير المبادرة ودعم الكاتب العربي من خلال تشجيع القراءة باللغة العربية في مجتمعات المغتربين.

وجرى كذلك التأكيد على أن المبادرة في مصر ستسير على الخطى نفسها، مركزةً على تعزيز مقروئية الكاتب المصري ضمن منهجية "استراحة معرفة" المستدامة، التي أثبتت فعاليتها واستمراريتها كنادٍ قرائي متميّز ورائد محلياً وعالمياً.

وتواصل "استراحة معرفة" مسيرتها الملهمة في إقامة الجلسات والحوارات الغنية التي تدور في مختلف المجالات الأدبية والفكرية، مستهدفة دعم القارئ والكاتب والمفكر على حد سواء، ورفدهم بكل ما يلزم لتوجيه جهودهم وتفعيل دورهم المحوري في تعزيز اللغة العربية ونهضة مجتمعاتها.

