دبي، الإمارات العربية المتحدة- حققت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال عام 2024 سلسلة من الإنجازات المعرفية المتميزة التي أضافتها إلى سجلها الحافل، حيث أطلقت عدة مشروعات ومبادرات نوعية، كما نظَّمت مجموعة من الفعاليات التي لعبت دوراً حيوياً في نشر المعرفة وتعزيز مساراتها محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تعكس الجهود المستمرة للموسَّسة ورسالتها السامية في بناء مجتمعات معرفية مستدامة على أسس العلم والتكنولوجيا، مواصلةً بذلك مسيرتها في الريادة المعرفية تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "شهد عام 2024 إنجازات بارزة للمؤسَّسة عكست التزامها الراسخ بتعزيز المعرفة والابتكار والتعلم، وفتح آفاق الشراكات بين الجهات المعرفية على مستوى العالم بما يُسهم في دعم المجتمعات وتحفيز الشباب إلى التطور والنمو، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسَّسة الرامية إلى استشراف المستقبل وتكريس مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال المعرفية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تتصدر دبي المشهد العالمي كمركز علمي وفكري ومدينة تمتلك اقتصاداً قوياً مبنياً على المعرفة". وختم سعادته مؤكداً أن المؤسَّسة ستواصل مسيرة إنجازاتها كجهة رائدة في دعم مسارات المعرفة نحو التنمية المستدامة.

مشروعات وإنجازات

تعد قمَّة المعرفة بدورتها التاسعة من أبرز الإنجازات التي شهدها العام الماضي، حيث شارك فيها أكثر من 100 متحدث من نخبة الشخصيات العالمية والأكاديميين البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية، وذلك ضمن ما يزيد على 40 جلسة نقاشية وفعالية معرفية قيِّمة وملهمة ناقشت مهارات المستقبل والتنقيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي. كما استقبلت القمَّة أكثر من 3000 زائر وأكثر من 22 ألف متابع عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلى هامش قمَّة المعرفة، استضافت المؤسَّسة "مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة"، والذي نظَّمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لأول مرة في المنطقة العربية.

وعلى صعيد تكريم أصحاب الإنجازات المعرفية الملهمة، كرَّمت المؤسَّسة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2024، حيث أُشيد بإسهاماتهم في نشر المعرفة وتعزيز التعليم والبحث العلمي. واستعرضوا خلال جلسة حوارية مميزة ضمن أعمال القمة مسيرة عطائهم الفكري والإبداعي والإنساني التي قادتهم إلى نيل هذا التكريم الرفيع.

وبفضل النجاح الكبير والنتائج الإيجابية التي حقَّقتها مبادرة "مهارات المستقبل للجميع"، شهدت قمَّة المعرفة 2024 انعقاد الاجتماع الأول لـ "التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات"، والذي هدف إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشباب عبر تدريبهم على المهارات المتقدمة وتنمية قدراتهم القيادية، والانتقال بالمبادرة إلى مرحلة جديدة تمثلت بإطلاق مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع "أكاديمية مهارات المستقبل" بالتعاون مع منصة "كورسيرا" التعليمية العالمية، لتوفير الفرص التعليمية والتدريبية المجانية لـ 10 ملايين متعلم بحلول عام 2030.

ومن المشروعات البارزة التي أطلقتها المؤسَّسة لعام 2024 مشروع "توثيق إرث الشيخ راشد"، والذي جاء تخليداً للذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ويهدف إلى توثيق مسيرة العطاء الحافلة التي تركها المغفور له، حيث يمثل أرشيفاً متكاملاً يسلِّط الضوء على صفات وقيم ومبادئ بارزة وأصيلة من شخصية الشيخ راشد ومسيرته القيادية التي تركت أثراً عظيماً في تاريخ إمارة دبي ودولة الإمارات.

تعزيز الحضور

وشهد العام الفائت تنظيم المؤسَّسة النسخة الثانية من "ملتقى شباب المعرفة" في مصر ، تشجيعاً للعاملين في مجال المعرفة على مواصلة الإبداع والابتكار، وسعياً إلى دفع عجلة النمو والتقدم.

وفيما يخص المحتوى الرقمي والمعرفي يستمر "مركز المعرفة الرقمي"، المنصة المعرفية العربية الرائدة التي طورتها المؤسَّسة، في النمو بحجم المحتوى الذي بلغ أكثر من 800 ألف عنوان مقسمة إلى كيانات رقمية وصلت إلى 8.5 مليون مادة رقمية، والتحديث في آليات الإتاحة من خلال بواباته المعرفية الثلاثة ومكتباته النوعية المتخصصة التي بلغت أكثر من 18 مكتبة. إذ يستخدم آليات ذكية في تحليل التوجهات المعرفية للمستخدمين والتي تعد أدوات مهمة لتوجيه عمليات التأليف والنشر في العالم العربي.

ونظَّم برنامج دبي الدولي للكتابة العديد من الورش والفعاليات الفكرية المتنوعة، مثل: ورش "كتابة قصص الأطفال"، و"نقد الكتب" و"الترجمة العلمية" و"الرسم الفني لقصص الأطفال" وورشة "كتابة الرواية في الأردن"، ونظم البرنامج العشرات من الفعاليات ضمن مشاركة المؤسسة في معارض الكتب المحلية والعربية والعالمية منها: معرضا الشارقة وأبوظبي للكتاب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض لندن ومعرض فرانكفورت وغيرها من الأنشطة التي شارك فيها منتسبو البرنامج. ومن أبرز مخرجات البرنامج إصدار سلسلة من الكتب العلمية القيمة، وكتب الأطفال والتي تجاوزت 15 كتاباً قيّماً جرى استعراضها ومناقشتها عبر منصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حضورياً وافتراضياً. كما شاركت المؤسسة في معرض"جيتكس جلوبال 2024" ومعرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض الكويت.

ونظَّمت المؤسَّسة تحت مظلة "استراحة معرفة" أكثر من 40 جلسة حوارية ومعرفية تضمنت موضوعات متنوعة تناولتها شخصيات مرموقة في عالم المعرفة والنشر، وناقشت خلالها عشرات الكتب البارزة على الساحة والمتداولة بكثرة بين القراء.

واختتمت المؤسَّسة مبادراتها لعام 2024 بمبادرة "بالعربي" في دورتها الثانية عشرة، بهدف تشجيع استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، والتي حازت أخيراً جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدورتها الثالثة، تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حققتها في خدمة اللغة العربية وإثرائها. وحظيت الحملة بتفاعل واسع من قبل الجمهور، حيث تضمنت باقة من الفعاليات والأنشطة احتفاءً باللغة العربية في عدد من مراكز التسوق الرئيسية بالدولة، إلى جانب تداول كبير لوسم #بالعربي على وسائل التواصل الاجتماعي. كما شهدت تنظيم فعاليات خارج الدولة في كل من: البحرين، مصر، بريطانيا، كازخستان، وباكستان.

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