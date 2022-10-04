أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مشروع تحدي الأمية 2030. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد المؤسسة برئاسة سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، إلى جمهورية مصر العربية، والتقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات رفيعة المستوى؛ حيث التقى معالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد يسري حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسَّسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وأكَّد سعادة جمال بن حويرب أهمية الاتفاقية؛ لأنها تمثِّل إطاراً لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة بين الجانبين، وتتيح توظيف خبرات وإمكانات المؤسَّسة والمركز دعماً لمسارات التمكين المعرفي، وتسهيل الوصول إلى الإصدارات المعرفية الخاصة بالمركز للاستفادة من منصة مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للوصول إلى مجتمعات قائمة على المعرفة، تدعم البحوث والدراسات والمبادرات، والأفكار والابتكار، وتهتم بركائزها الأساسية التي تتمثل في التعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير.

وشدَّد سعادته على حرص المؤسَّسة على تطوير الشراكة المعرفية مع جمهورية مصر العربية، والإسهام في توطيد علاقات الأخوَّة التي تجمع بين البلدين.

كما نصَّت الاتفاقية على بحث فرص دعم الأنشطة ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بتحدي الأمية، وتبادل المواد المعرفية والخبرات مثل المكتبات والمعلومات الإلكترونية، إضافة إلى تبادل المنتجات المعرفية كالكتب التخصصية والمنشورات والترويج والتسويق للأنشطة المشتركة الخاصة بتحدي الأمية من خلال القنوات الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي لكلا الطرفين.

وخلال الزيارة، أكد الجانبان أهمية إتاحة المعرفة بشتى أشكالها في مجالات الطفولة، ومن بينها إتاحة كل المواد المعرفية التي أصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية على منصة مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والذي يعدُّ من أكبر المنصات الإلكترونية المتطورة التي تسهم في إثراء المحتوى العربي عبر شبكة الإنترنت من خلال مجموعة ضخمة من الكتب باللغة العربية، سواء المؤلفة أو المترجمة وفي جميع المجالات المعرفية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com