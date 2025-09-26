دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ش.م.خ، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات.

وقّع المذكرة كل من سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك خلال لقاء رسمي جمع الطرفين في مبنى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي.

وأعرب سعادة محمد الشحي المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تمثل حرص المؤسسة على تعزيز نطاق العمل والتعاون مع الشركاء بما يحقق الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المطبقة لدى الجهتين.

وصرح عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "إن الاستثمار في أبناء وبنات الوطن هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام. ومن خلال استقطاب الكفاءات الوطنية الإماراتية المتميزة، وتطوير مهاراتهم، والاحتفاظ بهم، فإننا نساهم ليس فقط في نجاح شركتنا، بل أيضاً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودفع مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، وضمان ازدهار وطننا على المدى البعيد. ونؤكد التزامنا بأن نكون الخيار الأمثل للتوظيف بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، عبر توفير بيئة عمل تثمّن المواهب، وتشجع الطموح، وتحتفي بالنجاح والإنجازات."

وتؤكد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بمواصلة بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية دبي في الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة.

للاستفسار والمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع المؤسسة الرسمي على الرابط: www.mbrhe.gov.ae.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

