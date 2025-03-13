دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، وذلك خلال هاكاثون الابتكار الذي عُقد في فندق جراند حياة دبي. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في المشاريع السكنية، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية لتطوير بيئات سكنية ذكية ومستدامة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستعمل المؤسسة على تعزيز الابتكار في قطاع الإسكان عبر الاستفادة من أحدث منهجيات إدارة الابتكار والبحوث المتخصصة التي يقدمها المعهد، مما يسهم في تحفيز التفكير الإبداعي وتطوير حلول سكنية مبتكرة ومستدامة. كما ستمكّن الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تبنّي أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT)، بهدف تحسين عمليات تصميم وإدارة المشاريع السكنية وتعزيز كفاءتها وجودتها.

وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الابتكار هو مفتاح تطوير الحلول السكنية المستقبلية. من خلال هذه الشراكة مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار، نهدف إلى تمكين كوادرنا الوطنية وتعزيز قدراتهم في مجال الإسكان الذكي، إضافةً إلى تطوير مشاريع سكنية تتسم بالاستدامة والجودة، وتوفير خيارات سكنية مرنة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بجودة حياتهم."

من جانبه، قال الدكتور هيتندرا باتيل، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي لإدارة الابتكار: "يمثل هذا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خطوة استراتيجية نحو تبنّي الابتكار في قطاع الإسكان. نحن ملتزمون بتقديم خبراتنا في مجال إدارة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم جهود المؤسسة في توفير بيئات سكنية ذكية ومستدامة، وتعزيز تنافسية قطاع الإسكان في دبي على المستوى العالمي."

ويُعد هاكاثون الابتكار منصة بارزة تجمع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال لاستكشاف الحلول الحديثة في قطاع الإسكان. ويهدف الحدث إلى استقطاب الأفكار الرائدة والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تحسين كفاءة المشاريع السكنية وتطوير بيئات مستدامة ومتكاملة. إن توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات الهاكاثون يعكس التزام المؤسسة بتبنّي أحدث التقنيات وتوظيف الحلول المبتكرة لدعم مسيرة التطوير السكني في دبي.

وتؤكد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الإسكان، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 2033 لتطوير مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

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