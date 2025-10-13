دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف الإمارات الإسلامي، وذلك خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2025، بهدف دعم حملة "إسكان المستقبل" المخصصة لفئات أصحاب الهمم، والتي تُعنى بتعزيز جودة الحياة وتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة لهم.

جرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات المعرض بحضور السيد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم الصالح العام ويدعم مختلف فئات المجتمع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في دعم الحملات المجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم، والتي تُسهم في ترسيخ مبادئ التضامن الاجتماعي، وتطوير الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والمصرفي ضمن رؤية الإمارات لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم مصرف الإمارات الإسلامي برعاية حملة "إسكان المستقبل" من خلال دعم أنشطة المؤسسة المجتمعية والترويجية المرتبطة بالحملة، والمساهمة في تنظيم فعاليات وورش تعريفية مشتركة تعزز الوعي بالحلول التمويلية الذكية والميسّرة التي يقدمها المصرف لمستفيدي المؤسسة من أصحاب الهمم، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته المجتمعية تجاه المجتمع الإماراتي.

من جهتها، ستعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على إبراز هذه الشراكة من خلال حملاتها الإعلامية والإعلانية ومنصاتها الرقمية، إلى جانب تخصيص جناح تعريفي لمصرف الإمارات الإسلامي ضمن فعاليات حملة "إسكان المستقبل"، بما يسهم في تعزيز المعرفة المصرفية لدى أصحاب الهمم والمتعاملين وتقديم تجربة خدمية متكاملة.

وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية والقطاع المالي في دولة الإمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير مقومات العيش الكريم لأصحاب الهمم والمواطنين كافة، وتطوير بيئة إسكانية متكاملة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

