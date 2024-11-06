دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف بناء تعاون استراتيجي في مجالات الإسكان والدعم المجتمعي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين الخدمات الإسكانية والمجتمعية والدينية، بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين، ويعزز استقرار الأسر الإماراتية.

تسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال تطوير مبادرات إسكانية تواكب احتياجات الأسر الإماراتية، وتوفر حلولاً مبتكرة ومستدامة تتماشى مع متطلبات المستقبل. وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على تنفيذ برامج مجتمعية هادفة تعزز التوعية المجتمعية بأهمية الاستقرار الأسري ودعم أفراد المجتمع على مستوى الخدمات الإسكانية والدينية.

وقد وقع الاتفاقية السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حيث أكد الطرفان على أهمية هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد ظلال خليفة الفلاسي: "إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تعزيزًا لمبادئ التعاون والشراكة التي تحرص عليها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف تقديم خدمات إسكانية متكاملة ودعم مجتمعي شامل يلبي احتياجات المواطنين، ويعكس دورها الحيوي في تعزيز الاستقرار والرفاه الاجتماعي للأسر الإماراتية."

من جانبه، عبّر محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة عن التزام الدائرة بتقديم خدمات مجتمعية متكاملة، مؤكداً أن التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سيسهم في تطوير حلول إسكانية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المجتمع، بالتزامن مع تقديم برامج توعوية ودينية تدعم الأفراد والأسر. كما أضاف قائلاً: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير بيئة سكنية شاملة، تشمل كافة جوانب الحياة الدينية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق توازن مستدام للمجتمع."

تؤكد الاتفاقية التزام المؤسستين بتطوير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع الإماراتي، مع التركيز على تنسيق الجهود لإطلاق برامج مجتمعية ودينية مشتركة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق الاستقرار الأسري. وتأتي هذه الشراكة ضمن الجهود المستمرة لتحقيق أهداف "خطة دبي الحضرية 2040"، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

حول دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي

تعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على تعزيز القيم المجتمعية والدينية في إمارة دبي من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع الوعي الديني، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفير الدعم الروحي والمادي للأفراد والأسر.

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