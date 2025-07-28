دبي، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن استئناف منصاتها التسويقية من خلال فعالية "صيفنا سعادة" التي أقيمت في مركز العربي سنتر التجاري، وذلك بعد توقف مؤقت استمر شهرين. واستمرت الفعالية ثلاثة أيام متتالية، وشهدت تفاعلًا ملحوظًا من الزوار.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعريفهم بخدمات المؤسسة ومشاريعها الإسكانية، إلى جانب الرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الدعم اللازم بشأن الإجراءات والطلبات.

كما حرصت المؤسسة على أن تتضمن الفعالية أنشطة موجهة لجميع أفراد الأسرة، بما يعكس التزامها بدعم الاستقرار الأسري، وترسيخ الوعي المجتمعي بالخدمات الإسكانية المستدامة، انسجامًا مع توجهات "عام المجتمع" والاستراتيجية المؤسسية في تقديم خدمات استباقية.

في إطار جهودها المستمرة، أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتوسيع نطاق التواصل المجتمعي من خلال منصات تفاعلية تعكس رؤيتها في تعزيز سعادة المواطنين وتقديم خدمات إسكانية مبتكرة تلبي تطلعات الأسر الإماراتية.

وتستعد المؤسسة لإطلاق منصتها القادمة تحت عنوان "العودة إلى المدارس"، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث سيتم تسليط الضوء على حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تدعم الأسرة الإماراتية خلال هذه الفترة المهمة.

وتُعد هذه المبادرات التسويقية جزءًا من خطة المؤسسة لتنفيذ فعاليات شهرية في مراكز تجارية متنوعة، بهدف تعزيز التفاعل الإيجابي بين المؤسسة والمجتمع، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التكافل المجتمعي والاستقرار السكني.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

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