دبي، الإمارات العربية المتحدة- في إطار التزامها بتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق مبادرة " عزوة " بالتعاون مع مفروشات الحذيفة الهادفة إلى دعم مبادرات عام المجتمع للأسر من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي.



وقد وقّعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع مفروشات الحذيفة، كمرحلة أولى من تنفيذ المبادرة، بحضور سعادة محمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة والسيد وليد سعد المدير العام لمفروشات الحذيفة.

وفي هذا السياق، صرّحت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "إن مبادرة "عزوة" تعكس التزامنا الراسخ بدعم المجتمع، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، نحن نؤمن بأهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق أهدافنا، ونتطلع إلى توفير بيئة سكنية مريحة تعكس قيم الاستقرار والرفاهية التي توليها القيادة الرشيدة اهتمامًا كبيرًا.”



وعبّرت مفروشات الحذيفة، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكدةً حرص الشركة على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين، وصرحت: “نعتز بكوننا جزءًا من جهود المؤسسة في تقديم حلول سكنية متكاملة للأسر الإماراتية، ونسعى من خلال شراكتنا إلى المساهمة في توفير المزيد من الدعم للأسر في المستقبل."



تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمبادرات المجتمعية بما يتناسب مع احتياجات الأسر المستفيدة.تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة دعماً لعام المجتمع، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية دبي في توفير حياة كريمة ومستدامة لجميع المواطنين.

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