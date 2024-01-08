• الشراكة تمثل التزاماً واضحاً بإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي والارتقاء بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي

• يشكل هذا التعاون نقلة نوعية في عملية تسريع استكمال وتوحيد المعايير للمعلومات المالية الرئيسية لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول القروض قصيرة الأجل وتوفير السيولة المالية

• المنصة تزيد قابلية المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة للحصول عل حزم التمويل المتوفرة بصورة أسرع وتقترح على المؤسسات العمليات التصحيحية المالية والإدارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة -8 يناير 2024: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع "تشي إكس للأصول الرقمية"(CXDA)، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول القروض قصيرة الأجل لتوفير السيولة المالية، وتعزيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أن تصبح قابلة للتعامل مع البنوك.

سوف توفر شركة "تشي إكس للأصول الرقمية، (CXDA)، وضمن محفظة JC Flowers & Co ، أحد أعرق صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة في نيويورك بمحفظة يقدر حجمها بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي، حلولا مبتكرة تمكن المستثمرين ومؤسسي الشركات والمقترضين من التعامل في سوق يتمتع بالسهولة والمصداقية والشفافية.

وبدورها ستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وضع خارطة طريق شاملة تتمحور حول مجموعة من المقومات الرئيسية مثل الوعي المالي، وبناء القدرات، وأيضا السعي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي من خلال تعزيز جاذبية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وإنه ولأول مرة في المنطقة يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات الناشئة. ويعتبر هذا التعاون مؤشراً على استعداد الإمارة لتبني مجموعة من الحلول الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز مكانتها كمركز رائد للابتكار.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى رفع مستوى الوعي حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، إلى جانب دورها المحوري في دعم قطاع الأعمال وتعزيز النمو من خلال تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال. وإننا ندرك أهمية الدور الرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالمجتمع وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي. فيما يمكن لهذه الشراكة مع ’تشي إكس للأصول الرقمية‘ أن تحقق المزيد من الزخم والنمو على نطاق أوسع من خلال التركيز على أهمية تقديم حلول السوق وتحسين السيولة المالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز القطاع للمساهمة في تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جهته قال تيري بورت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تشي إكس للأصول الرقمية"CXDA: "إننا ندرك الإمكانات الهائلة وغير المستثمرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور المهم الذي يسهم به في الاقتصاد. فيما تتمثل مهمتنا في التخلص من القيود التي تشكل عائقا أمام هذه الإمكانات وتسهم في إطلاقها والاستفادة من قوتها. لقد وجدنا أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الجهة التي تتمتع برؤية طموحة وثاقبة ومهمة واضحة، مع تركيزها على تحقيق النجاح للنهوض بهذا القطاع في دبي إلى مستويات متقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف قائلا: "توفر منصة CXDA الابتكار، والبنية التحتية المثالية للحوكمة، وحلول معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ونحن على ثقة من أن شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستأتي بعصر جديد من السيولة والنمو في هذا القطاع، ومن شأنها كذلك إحداث فرق دائم وملموس".

وتسعى دبي لترسيخ موقعها العالمي كقوة اقتصادية من خلال التركيز على القطاعات المحورية المهمة، وجذب الاستثمار، وتزويد الشركات ببيئة ملائمة للعمل. إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مساهم رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي، كما يلعب دوراً بارزاً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33. ويهدف التعاون من خلال تعزيز الابتكار والتنويع والتوسع المستدام إلى المساهمة في إعادة رسم ملامح اقتصاد دبي والمشهد المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بهما إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بالاستناد إلى عددٍ من المقومات الأساسية وهي:

تقديم المعلومات واعتماد الشفافية: العوامل الرئيسية في استقطاب السيولة المالية

تهدف الشراكة إلى استكمال وتوحيد المعايير الرئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على سجلات الشركات والقروض، مما يتيح إنشاء مجموعات من المعلومات المطلوبة لتسهيل حصول المؤسسات إلى التمويل.

توفير دعم موجه وسلس للعملاء

تسهم الشراكة في تسهيل عملية تقديم طلبات الحصول على القروض من خلال توفير تجربة سهلة للمستخدمين، إلى جانب تقديم مستويات راقية من خدمة العملاء المخصصة والاستباقية.

تسريع اتخاذ القرارات من خلال الذكاء الاصطناعي: التمكين الفوري

يستفيد الشركاء من الأدوات المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها برايم داش، مما يتيح لهم تحقيق نتائج فورية وتقييم طلبات الحصول على القروض.

توفير التحليل المالي المتكامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

يقدم الشركاء وصولاً غير مسبوق للتحليلات المالية، بما في ذلك السيناريوهات المحتملة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق السلامة المالية لأعمالهم.

تعزيز الوعي المالي وأدوات دعم الأعمال

تقدم الشراكة أيضاً منصة للوصول إلى محفظة متكاملة من أدوات دعم الأعمال، وذلك لتزويد الشركات بالموارد التي يحتاجونها للاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات خلال مسيرتهم المالية.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن تشي إكس للأصول الرقمية(CXDA) :

تتخذ شركة التكنولوجيا المالية "تشي إكس للأصول الرقمية"CXDA من دبي مقرا لها، وهي مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، وتسعى إلى سد فجوة الحصول على التمويل اللازم الذي تواجهه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، فضلا عن تأسيس الجيل الجديد من سوق السيولة لتلك الفئة من الشركات في المنطقة. وبدعم من جيه سي فلاورز JC Flowers، شركة الأسهم الخاصة الرائدة التي تتمتع بسجل حافل من الاستثمار في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية على مدار 25 عاما، تتمثل رؤية CXDA، التي قام بوضعها فريقها المؤسس، في تطوير سوق متطور وقناة لنمو رأس المال لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على استثمار إمكاناتها لتحقيق النمو وتجاوز التوقعات. واستنادا على خبرتها الطويلة، إلى جانب الابتكار والبنية التحتية المميزة للحوكمة، تقومCXDA بإيجاد حلول الجيل التالي لجذب رأس المال والسيولة، وكذلك إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى رؤوس الأموال التي تحتاجها.

كما أنه وبالشراكة مع برايم داش لميتد Prime Dash LTD، وهي شركة التكنولوجيا المالية ومقرها المملكة المتحدة والمتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، فإن منصة CXDA توفر تحليلاً مالياً يرتكز على الذكاء الاصطناعي، وكذلك تقييماً ائتمانياً فورياً.