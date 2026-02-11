برنامج وطني مستدام يدمج تحديات حقيقية من الجهات الحكومية والشركات ضمن منظومة ريادة الأعمال الجامعية، بما يخلق مسارًا مباشرًا يربط الأوساط الأكاديمية بالسوق .

البرنامج يتيح للمشاركين الاستفادة من منظومة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتكاملة، بما فيها من خدمات حاضنات الأعمال والإرشاد والتمويل والوصول إلى الأسواق وتسهيل عمليات المشتريات الحكومية

دبي-الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق البرنامج الوطني المستدام "رواد الغد"، الذي تم تطويره بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات لدمج ريادة الأعمال الجامعية مع الاحتياجات الاقتصادية والمؤسسية الحقيقية، ويؤسس مساراً مباشراً من الأوساط الأكاديمية إلى الشركات، ويسرع من إنشاء مشاريع إماراتية قابلة للتوسع.

وتسهم المبادرة في مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، من خلال منح طلاب الجامعات الإماراتيين الموهوبين فرصة اختبار التحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات. كما أنها تدعم الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتعزيز مكانتها كمركز رائد منافس وجاذب للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "إطلاق برنامج "رواد الغد"، يأتي انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة كخطوة استراتيجية أخرى في تعزيز مكانة دبي كمركز هام لريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال توفير مسار عملي يبدأ من مرحلة التعليم ويتطور لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، ما يسهم في تعزيز المواهب الإماراتية التي تنخرط ضمن منظومة ريادة الأعمال في الإمارة. وتعكس هذه المبادرة مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يميز منهجية دبي نحو التحول الاقتصادي، ويعكس التزامنا بتوفير الدعم الحكومي المتواصل لرواد الأعمال. كما أنها تنسجم مع إحدى الأولويات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 في دعم جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين المبدعين ممن يتمتعون بالتفكير الاستشرافي، وسط المشهد التنافسي العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة".

ومن جانبها قالت رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات: "يجسّد برنامج «روّاد الغد» التزامنا بتحويل إمكانات الشباب الإماراتي إلى أثر اقتصادي حقيقي. ومن خلال ربط ابتكارات الجامعات بتحديات فعلية من الجهات الحكومية والخاصة، يوفّر البرنامج مسارًا مباشرًا من التعليم إلى تأسيس شركات قابلة للنمو والتوسّع. وبالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على تمكين الجيل القادم من روّاد الأعمال الإماراتيين لبناء حلول جاهزة للسوق ومتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية".

ويتيح برنامج"رواد الغد" للطلاب الإماراتيين والمشاريع الناشئة في الجامعات، العمل ضمن فرق متعددة التخصصات لمعالجة الاحتياجات الملحّة في مختلف القطاعات الرئيسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات، من أجل توفير حلول فعالة، وتقديم قيمة اقتصادية مجدية. وتوفر إنجاز الإمارات إرشادات عملية وفق أطر محددة، وبرامج توجيهية وجلسات تعلم لتحديد التحديات وإيجاد الحلول لها، ما يساعد الطلاب على الارتقاء بأفكارهم وتحويلها إلى نتائج عملية ومجدية تجارياً. وتتبنى منظومة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحلول الواعدة لمواصلة تطويرها، وتسهيل دخولها السوق، ومنحها فرص التمويل وخبرات توسيع نطاق الأعمال.

في إطار المبادرة سيحصل المشاركون المستوفون للمعايير على إمكانية الاستفادة من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمصمّمة لدعم روّاد الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم . وتشمل هذه المنظومة خدمات حاضنات الأعمال، والإرشاد وبناء القدرات، وتيسير فرص التمويل، ودعم الوصول إلى الأسواق، وتمكين فرص المشتريات الحكومية. وتسهم هذه الخدمات في تمكين روّاد الأعمال من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسيتهم، والمساهمة في دعم نجاح الشركات الإماراتية ضمن منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وذلك في إطار برنامج وطني مستدام للتنويع الاقتصادي.

ويحظى برنامج "رواد الغد"بدعم جهات وطنية رائدة تستعرض احتياجاتها على الصعيد التشغيلي، وخبرات قطاعية متخصصة، وموارد إرشادية. وتضم الدفعة الأولى من الشركاء كلاً من المستشفى الأمريكي دبي، و"دو"، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وشرطة دبي، والإمارات لتموين الطائرات، على أن يتم الإعلان عن شركاء إضافيين في مراحل لاحقة. وتضمن هذه الشراكات انخراط الطلبة المشاركين بشكل مباشر في إيجاد حلولٍ فاعلة ومتوافقة مع الأولويات الوطنية.

وانطلق البرنامج ضمن فعالية استضافها مقر رواد أعمال دبي، بحضور الطلاب المشاركين والمؤسسات الداعمة والجهات المعنية ضمن المنظومة. وتضمنت الفعالية جلسة حوارية حول سبل ترجمة احتياجات القطاعين العام والخاص إلى فرص قابلة للتطوير أمام رواد الأعمال، تلتها عروض تقديمية لبعض الأمثلة حول ذلك، ما أتاح فرصة التواصل المباشر بين الطلاب والجهات المشاركة.

وتمثل الدفعة الافتتاحية المرحلة الأولى من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة إنجاز الإمارات.

وانسجاماً مع جهودها على المدى الطويل، تهدف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تسهيل إطلاق 27,000 شركة إماراتية جديدة بحلول عام 2033، وتمكين 8,000 شركة صغيرة ومتوسطة من الاستمرار والنمو. ويمثل "رواد الغد" مكوّناً أساسياً ضمن هذه الرؤية، حيث سيسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الجيل المقبل من رواد الأعمال، لتحقيق مساهمة فاعلة في اقتصاد دبي المتنوع وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية، ومنظمي الرحلات، ووكلاء السفر، وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتهدف إلى توفير الدعم والمعلومات وتعزيز توسع ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى المؤسسة إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المراحل، ما يتيح تعزيز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الإمارة وترسيخ مفهوم الابتكار والقيادة في جميع جوانب القطاع.

وبإلهام من رؤية القيادة الرشيدة في دبي، وبما ينسجم مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، تولي المؤسسة الأولوية لمشاركة روّاد الأعمال والمواهب الوطنية في منظومة ريادة الأعمال، مع التركيز على تأهيل الجيل المقبل من المواهب الإماراتية الشابّة الطموحة والمتميزة. وتمثل هذه الاستراتيجية دوراً محورياً في بناء منظومة شاملة لريادة الأعمال تدعم تطوير الشركات المحلية وتحثها على التطور والتحول إلى شركات رائدة على الساحة الدولية. وتلتزم المؤسسة بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين الإماراتيين ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم ابتداءً من التخطيط لشؤونهم المالية وتبسيط الإجراءات الرسمية ووصولاً إلى مرحلة التسجيل

نبذة عن مؤسسة إنجاز الإمارات:

تعد إنجاز الإمارات عضوًا في منظمة جونيور أتشيفمنت العالمية، إحدى أكبر المنظمات غير الربحية في العالم في مجال تعليم الأعمال، والتي تصل إلى أكثر من 15 مليون طالب سنويًا في أكثر من 100 دولة عضو. وتعمل إنجاز الإمارات كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والمعلمين والمتطوعين الذين يتعاونون معًا، لتمكين الشباب في دولة الإمارات من تحقيق نجاحهم الاقتصادي وبناء مستقبلهم.

تقدّم إنجاز الإمارات برامج تطوعية متطوّرة قائمة على التعلم التجريبي في مجالات الاستعداد لسوق العمل، وريادة الأعمال، والثقافة المالية، كما تلتزم بتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للتخطيط لمستقبلهم المهني واتخاذ قرارات أكاديمية واقتصادية ذكية، كما تساعد برامجها على تحفيز الشباب لاكتشاف الفرص والواقع العملي لعالم العمل والبيئة المهنية.

