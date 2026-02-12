· إيرادات السنة المالية 2025 ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 18 مليار درهم، مدفوعةً بالنمو القوي لعمليات الشركة الأساسية في أبوظبي وزيادة نشاط خدمات حقول النفط وتميز العمليات التشغيلية

· التوسع في خدمات الحفر المتكاملة وتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية والفعالية التشغيلية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ساهمت في تحقيق النتائج الاستثنائية

· التوسع الإقليمي المتسارع يفتح آفاقاً جديدة للنمو والأرباح ويعزّز حضور "أدنوك للحفر" في المنطقة

· توجيهات الشركة لعام 2026 تستند إلى زخم نتائج قياسية، مدفوعةً بأداءٍ مدعوم بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ متميز، وتوليد قوي ومرن للتدفقات النقدية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDRILL) ورقم التعريف الدولي (AEA007301012) اليوم، عن تحقيق نتائج مالية قياسية للربع الرابع للعام 2025 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وهو إنجاز يعزز التقدّم الملموس الذي أحرزته الشركة نحو تعزيز نمو أعمالها، ورفع كفاءة الأداء من خلال إدماج حلول التكنولوجيا المتقدمة والتميز في التنفيذ. ويُعد أداء الشركة خلال عام 2025 الأقوى في تاريخها، وذلك بفضل الكفاءة التشغيلية العالية للأصول، والنمو المستمر في خدمات الحفر المتكاملة وخدمات حقول النفط، إلى جانب التنفيذ المتميز للعمليات عبر قطاعات الأسطول كافة.

نتائج السنة المالية 2025: نمو ومرونة يعززان الزخم

الإيرادات: 18 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 8.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي

صافي الربح: 5.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي

التدفق النقدي الحُر (باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ): 5.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي

العائد على حقوق الملكية: 35%

إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025: 1 مليار دولار

انعكس هذا الزخم على نتائج السنة المالية لعام 2025، التي سجلت مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية، بفضل استمرار معدلات التشغيل العالية للحفارات، والعقود المرنة طويلة الأمد، وتسريع اعتماد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الأسطول. وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى خلق وتعزيز القيمة لمساهميها، تمكنت الشركة من تحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خلال النمو القوي في أدائها المالي، المتمثل في تحقيق عائدات رائدة على مستوى القطاع على حقوق الملكية، وتوليد تدفقات نقدية حرة مستقرة، إلى جانب إيرادات العقود طويلة الأجل. وذلك بالتزامن مع الاستمرار في دعم خطط "أدنوك" لزيادة الإنتاج، من خلال تسريع إكمال الآبار، وخفض تكاليف البئر الواحدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.

قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر" معلقاً على النتائج: "يمثل عام 2025 بداية مرحلة جديدة في ’ أدنوك للحفر‘، حققنا فيه أفضل نتائجنا، بفضل جهود كوادرنا وانضباطهم والتزامهم الصارم بأعلى معايير السلامة، حيث تعد كوادرنا الركيزة الأساسية وراء كل نجاح تحققه الشركة. وسنستمر في تعزيز قدراتنا التنافسية من خلال نموذج أعمالنا المرن، وأنظمتنا التشغيلية القوية، وعملياتنا التي تتميز بتطبيق أعلى معايير الانضباط والمسؤولية، إضافة إلى قدرتنا العالية على التكيف السريع".

وأضاف: "كما تستمر جهودنا الهادفة إلى أن تصبح ’ أدنوك للحفر‘ شركة الطاقة الأكثر تقدماً في المنطقة، وذلك من خلال التميز في التنفيذ، ورفع مستويات الكفاءة عبر إدماج التكنولوجيا المتقدمة، والالتزام بنهج منضبط في تخصيص رأس المال وإدارة العمليات. ومع توسّعنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع كفاءة عملياتنا بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التزامنا بمعايير الاستدامة، سنستمر في خلق القيمة والمساهمة في دعم مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات. ونؤكد أن هذا الإنجاز يمثل بداية لمرحلة جديدة من النمو والابتكار والتأثير".

سياسة توزيعات أرباح توفر عائدات مجزية

أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن الربع الرابع للعام 2025 بقيمة 250 مليون دولار (ما يعادل نحو 5.7 فلس للسهم الواحد)، يُتوقع أن تُوزع في النصف الثاني من شهر أبريل عام 2026. ومع احتساب الدفعات السابقة، يرتفع إجمالي توزيعات أرباح السنة المالية 2025 إلى مليار دولار، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المُحسّنة التي اعتمدتها الشركة مؤخراً. على أن تُعرض جميع قرارات توزيعات الأرباح المُعلنة على المساهمين لإجازتها خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للشركة، بما في ذلك قراري الحد الأدنى السنوي المقترح لعام 2026، والحد الأدنى الإجمالي المخطَّط لتوزيعات الشركة بقيمة 6.8 مليار دولار تقريباً للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030.

كما حدّد المجلس الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح السنوية لعام 2026 بقيمة 1.05 مليار دولار، في خطوة تؤكد التزام الشركة المستمر بالنمو السنوي المعتمد في سياسة التوزيعات، وتجسِّد قوة تدفقاتها النقدية، وصلابة مركزها المالي، ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال وتخصيصه. وكانت "أدنوك للحفر" قد أعلنت خلال فعالية "مجلس أدنوك للمستثمرين"، الذي نظمته شركة "أدنوك" في أكتوبر 2025، اعتمادها لإطارٍ متعدد السنوات لتوزيعات الأرباح، يستهدف توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 6.8 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2030، ما يعادل حوالي 1.56 درهم للسهم الواحد، وبعائد تراكمي ضمني يتجاوز 28% تم احتسابه استناداً إلى بيانات السوق المُحدثة حتى 11 فبراير 2026. وهو ما يؤكد وضوح الرؤية المستقبلية للشركة ويعزز ثقة المساهمين بها.

أداء قوي لكافة القطاعات خلال العام المالي 2025

قطاع خدمات الحفر البري : ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، بفضل التأثير الإيجابي للمساهمة الكاملة للحفارات التي بدأت عملياتها في العام السابق، ومساهمة أنشطة الحفر غير التقليدية. وتحقق هذا الأداء القوي نتيجة لدقة التنفيذ التشغيلي، (بما في ذلك الإنجاز الذي تحقق على مستوى الشرق الأوسط بحفر ميل أفقي كامل في يوم واحد)، والأداء المتميز في إكمال الآبار. إلى جانب مساهمة أسطول الشركة المتطور، المزوّد بتقنيات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، من خلال رفع معدلات الاستخدام وتلبية الطلب القوي في أبوظبي. إضافة لذلك، تساهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التشغيل وتُشكّل أساساً متيناً لنشر الحلول الرقمية والأتمتة المتقدمة

التقدم في تنفيذ خطط النمو وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الحفر

شكّل العام 2025 بداية مرحلة جديدة في "أدنوك للحفر"، إذ شهد إطلاق مبادرات طموحة أسهمت في تعزيز معايير الأداء والاستدامة والكفاءة على مستوى الشركة، من أبرزها:

التوسعات الإقليمية: عززت شركة "أدنوك للحفر" حضورها على المستوى الإقليمي، وذلك عقب إتمام صفقة "إس إل دي سي"، المشروع المشترك مع شركة "إس إل بي" التي تدير عملياتها في كلٍ من الكويت وسلطنة عُمان. كما وقّعت الشركة اتفاقية للاستحواذ على 80% من أسهم شركة "إم بي للخدمات البترولية"، وهي خطوة يُتوقع أن تعزز توسّعها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استيفاء الشروط المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة

توجيهات الشركة المالية للعام 2026 وتوقعاتها للمدى المتوسط

استناداً إلى نتائجها القياسية التي حققتها خلال عام 2025، تتوقّع "أدنوك للحفر" تعزيز الأداء المالي المتميز في عام 2026 عبر القطاعات الرئيسية. وتستند هذه التوقعات إلى زخم التميز التشغيلي المستمر، والكفاءة المعززة بالتكنولوجيا والمرونة في توليد التدفقات النقدية. ومع استقرار تكاليف التشغيل الأساسية بشكل كبير، ومعدلات التشغيل المرتفعة، والمكاسب المستمرة بفضل كفاءة العمليات، تستمر "أدنوك للحفر" في تعزيز استفادتها من الرافعة التشغيلية، مما يتيح تحويل استقرار مستويات النشاط إلى تدفقات نقدية قوية ومرنة.

وتتوقع الشركة، بعد الحصول على الموافقات الرسمية ذات الصلة، تصاعد أدائها التشغيلي والمالي في عام 2026، من خلال التوسع المتسارع في مشروعات الحفر المتكامل، وعقود خدمات حقول النفط الإضافية، واستمرار تحقيق القيمة من خلال كفاءة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التقدم المُحرز في تنفيذ خطط "أدنوك" طويلة الأمد لتطوير قطاعَي الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والمصادر غير التقليدية. وستعلن الشركة عن أي مستجدات مهمة فور توفرها.

وحافظت الشركة على توقعاتها المستقبلية الإيجابية، مدعومة باستمرار نمو عمليات الحفر التقليدية وغير التقليدية، في ظل خطتها لضم ست حفارات جديدة لقطاع الجزر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028، إلى جانب التوسع المستمر في خدمات حقول النفط من خلال استثمار الفرص الإقليمية الجاذبة. كما تستهدف الشركة نشر نحو 70 حفارة مخصصة لخدمات الحفر المتكاملة بحلول نهاية عام 2026، بما يسهم في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز وضوح أرباحها من قطاع خدمات حقول النفط.

وعلى المدى المتوسط، تركز الإدارة على الحفاظ على هامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند مستوى صحي يقارب 50% من أعمال الحفر التقليدية المحلية، مع استمرار هوامش الحفر التقليدي فوق مستوى 50%، وهوامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق يتراوح بين 23% و26%. وتتوقع الشركة استقرار النفقات الرأسمالية المخصصة لأعمال الصيانة عند حوالي 250 مليون دولار سنوياً.

وستصدر الشركة توجيهاتها للعام 2027 وما بعده عقب استكمال المراحل النهائية لإضافة الحفارات التقليدية وغير التقليدية، وتحديد أحجام الطلب المتوقعة على خدمات حقول النفط، بما يشمل خدمات الحفر المتكاملة والخدمات المنفصلة وخدمات الحفر غير التقليدية.

المؤتمر الهاتفي والبث المباشر عبر الإنترنت

ستعقد "أدنوك للحفر" مؤتمراً هاتفياً يُبث عبر الإنترنت لإعلان نتائجها للمستثمرين والمحللين، وذلك يوم الخميس 12 فبراير عند الساعة 4:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات، وسيعقب المؤتمر جلسة مخصصة للإجابة عن أسئلة الحضور. سيتولى كل من عبدالله عطية المصعبي (الرئيس التنفيذي)، ويوسف سالم (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) استعراض النتائج خلال المؤتمر. يمكن متابعة المؤتمر مباشرة عبر هذا الرابط. فيما سيكون النص الكامل لوقائع المؤتمر مُتاحاً في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة "أدنوك للحفر".

نُبذة عن شركة "أدنوك للحفر"

"أدنوك للحفر" شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز ((ADNOCDRILL والرقم الدولي: (AEA007301012. تُعد أكبر مزود لخدمات الحفر والحفر المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدير واحداً من أكبر أساطيل الحفر وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية وتنوعاً من حيث تخصصات الحفارات. توفر الشركة حلولاً متكاملة للآبار عبر مختلف مراحل سلسلة قيمة الحفر، وتُعدّ حلقة أساسية ضن أعمال "أدنوك" بمجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وداعماً محورياً لأهداف دولة الإمارات للنمو في مجالات الطاقة والغاز. ومع دمج خدمات الحفر المتكاملة ضمن محفظة أعمالها منذ عام 2018، دشّنت شركة "أدنوك للحفر" مرحلة جديدة من التميز التشغيلي والابتكار، ترتكز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الشركة على الانترنت www.adnocdrilling.ae أو متابعتنا على موقع لينكد ان ADNOC Drilling.

