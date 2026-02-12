​​​​​​دخول " DDSC " حيّز التشغيل الفعلي، استناداً إلى مبادرة العملة الرقمية المستقرة التي أعلنت عنها الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول في أبريل 2025

" DDSC " ستعمل على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي" التي توفر بنية تحتية قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأطر التنظيمية لدعم الاقتصاد الرقمي في الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم الشركة العالمية القابضة، و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، وبنك أبوظبي الأول، عن حصول العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC" على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يسمح بإطلاقها رسمياً، في خطوة تشكّل محطة مفصلية في مسيرة التمويل الرقمي المنظَّم في الدولة.

وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة التي يقع مقرّها في أبوظبي.

وتستند "DDSC" إلى مبادرة العملة الرقمية المستقرة التي أُعلن عنها لأول مرة في أبريل 2025 من قبل الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول، لتدخل اليوم مرحلتها التشغيلية، مع انضمام "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، الذراع التكنولوجية التابعة للشركة العالمية القابضة، إلى المشروع لدعم عمليات النشر والتكامل، وتعزيز تبنّي العملة على المستوى المؤسسي.

وقد صُمّمت هذه العملة لتكون أداة مالية رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية، ومخصّصة للاستخدامات المؤسسية والحكومية، ما يتيح دعم تطبيقات عالية القيمة ضمن إطار تنظيمي موثوق، تشمل المدفوعات والتحصيل، والتسويات ذات القيمة العالية، وعمليات إدارة الخزينة، والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى الخدمات المالية القابلة للبرمجة للجهات الخاضعة للتنظيم.

ومن المتوقع إتاحة هذه العملة لعملاء بنك أبوظبي الأول عبر عدد من المنصات المعتمدة، بما يدعم الاستخدامات المؤسسية واستخدامات الشركات، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والشفافية والنزاهة التشغيلية.

وستعمل العملة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، التي جرى تطويرها خصيصاً لتلبية متطلبات الحوكمة، وقابلية التوسع، والأداء المؤسسي. وتهدف الشبكة إلى ربط النظم المالية التقليدية بمنظومات الأصول الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، ما يتيح للجهات الخاضعة للتنظيم المشاركة في الاقتصاد الرقمي بدون المساس بالإشراف أو الأمان أو الامتثال.

ويعزّز إطلاق "DDSC" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة مشهد التمويل الرقمي المنظَّم، ويعكس النضج المتزايد للعملات الرقمية المستقرة بوصفها مكوناً أساسياً من مكونات البنية التحتية المالية الحديثة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تشكّل العملة الرقمية المستقرة "DDSC" محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي في دولة الإمارات. ومع موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وانتقالنا إلى مرحلة التشغيل الفعلي، نعمل على توفير بنية تحتية موثوقة بمعايير مؤسسية، تعزّز المرونة، وتسرّع الابتكار، وتوسّع آفاق المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم. وبصفتها عملة رقمية مستقرة قابلة للبرمجة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، صُمّمت هذه العملة لتحديث عمليات الدفع والتسوية وإدارة الخزينة، مع تمكين نقل القيمة بشكل آمن وآلي، بما يشمل مستقبلاً التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M)، والتجارة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، في ظلّ تطور الاقتصاد المستقل".

من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "يؤكد هذا الإنجاز أن العملات الرقمية المستقرة يمكن دمجها بشكل مسؤول ضمن النظام المالي عندما تُصمَّم بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الصارمة والمعايير المتقدمة لإدارة المخاطر. وبصفتنا البنك العالمي لدولة الإمارات، يتيح بنك أبوظبي الأول عملة DDSC لدمج الإشراف التنظيمي بسلاسة مع بنية البلوك تشين التحتية، بما يوفر حلولاً آمنة وقابلة للتوسع، تدعم عملاء المؤسسات والجهات الحكومية في ظل تطور الاقتصاد الرقمي في الدولة".

بدوره، قال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيريوس انترناشيونال هولدينج": "مع دخول "DDSC" حيّز التشغيل، ننتقل إلى مرحلة جديدة من التمويل الرقمي المنظَّم. وتفخر سيريوس بدعم هذه المبادرة الوطنية من خلال تسريع وتيرة التبنّي وإتاحة تطبيقات مؤسسية عملية على أرض الواقع، مستندة إلى بنية البلوك تشين السيادية التي طورتها مؤسسة إيه دي آي، والمدعومة بالقيادة التنظيمية الواضحة لدولة الإمارات".

ومع الحصول على الموافقة الرسمية لإطلاق العملة الجديدة، فإنها تدخل مرحلتها التشغيلية، مجسّدةً خطوة جوهرية نحو مواءمة التمويل المؤسسي مع الاقتصاد الرقمي المتطور القائم على الأصول الرقمية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876.3 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية عبر أربعة قطاعات حيوية رئيسية : التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والقطاع الاستهلاكي.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن "سيريوس انترناشيونال هولدينج":

شركة سيريوس انترناشيونال هولدينج، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتتميز بموقعها الرائد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تتميز سيريوس انترناشيونال هولدينج برؤيتها لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لآفاق مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم في تشكيل قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية الشاملة في عالمنا اليوم. www.siriusholding.com

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في 22 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاطلاع على أحدث إفصاحات وبيانات البنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني ir@bankfab.com

لاستفسارات الإعلاميين، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة عبر البريد الإلكتروني PRandmedia@bankfab.com

نبذة عن مؤسسة "إيه دي آي":

مؤسسة "إيه دي آي" هي منظمة غير ربحية، أسستها شركة "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، التابعة للشركة العالمية القابضة، ويقع مقرّها في أبوظبي. وتسعى "إيه دي آي" إلى تمكين الحكومات والمؤسسات في الأسواق الناشئة عبر تطوير بنية تحتية قائمة على تقنية البلوك تشين، وبناء شراكات استراتيجية تساعد الحكومات على بناء وتطوير اقتصادات رقمية وطنية، وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وتتمحور رسالة "إيه دي آي" حول تفعيل مشاركة نحو مليار شخص في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، مستندةً إلى قاعدة صلبة تضم أكثر من 500 مليون شخص ضمن دائرة أعمالها الحالية.

ومن خلال شراكات استراتيجية في أكثر من 20 دولة ومحفظة متنامية من حالات الاستخدام مثل العملة المستقرة الجديدة لدولة الإمارات المدعومة بالدرهم، تعمل المؤسسة على إعادة تعريف ما يمكن تحقيقه عند تقاطع التكنولوجيا والتأثير الاجتماعي.

يقع مقرّ "إيه دي آي" في أبوظبي التي تصعد بسرعة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية الشاملة، وتفخر بقيادة التحول من خلال تحويل السياسات الرؤيوية إلى أنظمة عملية وقابلة للتطوير، تمكّن الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء.

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

-انتهى-

