أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) ("جي إف إتش" أو "المجموعة") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع ("الربع") والاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ("السنة").

سجلت المجموعة صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 38.84 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من العام، مقابل 30.56 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، بزيادة نسبتها 27.1%، نتيجة زيادة مساهمة خطوط الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للربع 1.09 سنت أمريكي مقارنة بـ 0.84 سنت أمريكي في الربع الرابع من عام 2024.

وبلغ إجمالي الدخل 190.29 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من العام، محققًا زيادة بنسبة 0.9% مقارنة بمبلغ 188.55 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، وذلك بدعم من أنشطة إدارة الثروات والاستثمار، دخل الائتمان والتمويل، ودخل الخزانة والاستثمارات الخاصة. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الرابع 40.55 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 32.96 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، بنمو قدره 23.1%، على الرغم من التغيرات في القيمة العادلة الخاصة بمحفظة الخزانة والاستثمارات. كما بلغ إجمالي المصروفات للربع الرابع مبلغ 149.74 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 155.59 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 3.8%.

وعلى صعيد النتائج السنوية، أعلنت المجموعة تسجيل صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 140.11 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 118.50 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة نسبتها 18.2%، نتيجة أداء قوي في خدمات إدارة الثروات والاستثمار، وارتفاع الدخل من أنشطة الائتمان والتمويل، وأداء الخزانة، بالإضافة إلى مساهمات الشركات التابعة. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 186.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 122.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً زيادة نسبتها 51.2%.

وبلغت ربحية السهم لذات الفترة 3.92 سنت أمريكي مقارنة بـ 3.27 سنت أمريكي لعام 2024، بزيادة قدرها 19.9%. كما بلغ إجمالي الدخل 719.54 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بـ 665.36 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة، مما يعكس قوة الأداء عبر مختلف خطوط الأعمال. وبلغ صافي الربح الموحد 145.50 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 128.51 مليون دولار أمريكي لذات الفترة في عام 2024، بزيادة قدرها 13.2%.

وبلغ إجمالي المصروفات 574.04 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ 536.85 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة نسبتها 6.9%.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 1,020.77 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 980.94 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024، بارتفاع قدره 4.1%. وبلغ إجمالي أصول المجموعة في 31 ديسمبر 2025 نحو 12.20 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.03 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، بزيادة نسبتها 10.6%.

وتماشيًا مع النتائج التي حققتها المجموعة، أوصت الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 10.11% من القيمة الاسمية (بواقع 0.0268 دولار أمريكي للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزانة، متضمنة أرباح نقدية مرحلية بواقع0.0053 دولار أمريكي تم دفعها)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة.

ويبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليًا نحو 23.63 مليار دولار أمريكي تقريبًا، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في قطاعات الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات.

السيد عبدالمحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"تعكس نتائج المجموعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استمرار نهج جي إف إتش في إدارة أعمالها ضمن إطار واضح يقوم على الانضباط المالي وتوزيع رأس المال وفق أولويات مدروسة. وقد أسهم تنوع أنشطة المجموعة وانتشارها الجغرافي في دعم استقرار الأداء وتحقيق نتائج متوازنة عبر مختلف خطوط الأعمال، بما يحد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل ويعزز مرونة النمو.

وفي هذا السياق، يواصل مجلس الإدارة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة والحرص على كفاءة الأداء عبر مختلف وحدات الأعمال. وقد ركزت المجموعة خلال الفترة الماضية على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز جودة الأصول وضمان الالتزام بالأطر التنظيمية المعمول بها. وتؤكد نتائج عام 2025 أن هذا النهج العملي أسهم في الحفاظ على أداء مستقر ودعم قدرة المجموعة على التكيف مع متغيرات الأسواق، بما يرسخ أسس النمو المتوازن ويخدم مصالح المساهمين."

السيد هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

" سجّلت المجموعة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 صافي ربح عائدًا على المساهمين بلغ 140.11 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الدخل 719.54 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بمساهمات إيجابية من قطاعات إدارة الثروات والاستثمار، دخل الائتمان والتمويل، ودخل الخزانة والاستثمارات الخاصة.

كما بلغ صافي الربح الموحد 145.50 مليون دولار أمريكي، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي واستقرار جودة الإيرادات، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. وقد انعكس ذلك على تعزيز قاعدة حقوق المساهمين ودعم المركز المالي للمجموعة.

وخلال الفترة المقبلة، تواصل الإدارة التنفيذية العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة، مع التركيز على الحفاظ على جودة الأصول وتطوير المنتجات والخدمات ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، ودعم النمو المتوازن عبر الأسواق الرئيسية، بما ينسجم مع أهداف المجموعة ومتطلبات أصحاب المصلحة.

وفي هذا الإطار، تواصل المجموعة مراجعة محفظتها الاستثمارية بصورة منتظمة، وتقييم فرص التوسع والتمويل ضمن حدود السياسات المعتمدة لإدارة المخاطر، وبما يراعي طبيعة الأسواق والقطاعات التي تعمل بها. كما تستمر فرق العمل في تعزيز الضوابط التشغيلية وتطوير آليات المتابعة وقياس الأداء، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات الداخلية، بما يدعم استقرار النتائج، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى المتوسط والطويل."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال:

قدمت المجموعة أداءً ومساهمات واضحة عبر خطوط أعمالها الأساسية خلال الربع الرابع من عام 2025، انعكست في تنوع مصادر الدخل واستمرار التنفيذ المنضبط للأنشطة الاستثمارية، إلى جانب مساهمات إيجابية من الشركات التابعة وأنشطة الخزانة.

إدارة الثروات والاستثمار:

حققت أنشطة إدارة الثروات والاستثمار دخلًا قدره 34.23 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع، مدعومة باستمرار الزخم في أعمال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة.

استحوذت جي إف إتس بارتنرز، التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة، على حصة أغلبية في ديفمارك، في خطوة تعزز حضور المجموعة في قطاع الخدمات الاستثمارية المتخصصة.

تعزيز البنية التحتية الرقمية وفق أحدث المعايير التقنية، من خلال تنفيذ نظام مصرفي أساسي جديد قائم على منصة Temenos وتحديث المنصات الرئيسية، بما يعزز قابلية التوسع، والمرونة التشغيلية، وسلامة البيانات، ويدعم إدارة أكثر كفاءة ومرونة للثروات والاستثمارات.

استثمرت المجموعة بصفتها مستثمرًا رئيسيًا في الطرح العام الأولي لشركة مايننغ لامب تيكنولوجي، بما يعكس تركيزها على الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا وتحليل البيانات.

استحوذت استحوذت جي إف إتس بارتنرز حصة أغلبية في شركة بايرن لتأجير المعدات ذ.م.م، إحدى الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات الصناعية وتأجير المعدات. ويأتي هذا الاستحواذ ضمن برنامج استثماري ورأسمالي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 400 مليون دولار أمريكي، ويهدف بشكل استراتيجي إلى دعم المشاريع المتنامية وتطوير البنية التحتية المتسارعة في المنطقة.

أعلنت جو كابيتال وجي إف إتش بارتنرز عن إطلاق منصة صناعية ولوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستهدف فرص التطوير في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، والتي تُعد واحدة من أكبر وأبرز المناطق الحرة في العالم وتقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تأسست جافزا في عام 1985، وهي إحدى الجهات الرائدة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية (DP World) ، وتُعد مركزاً تجارياً رئيسياً لأكثر من 11,000 شركة، حيث تتم مناولة أكثر من 13 مليون طن، ما يجعلها من بين الموانئ الرائدة عالمياً .

، وتُعد مركزاً تجارياً رئيسياً لأكثر من 11,000 شركة، حيث تتم مناولة أكثر من 13 مليون طن، ما يجعلها من بين الموانئ الرائدة عالمياً استثمرت جي إف إتش بارتنرز في شركة كولد لينك لوجيستكس، دعمًا لتوسع المجموعة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد.

دخل الائتمان والتمويل :

يواصل قطاع الخدمات المصرفية التجارية والائتمان الخاص لدى المجموعة تحقيق دخل مستقر ومتوازن من خلال القيام بدور المقرض الاستراتيجي لعملاء ذوي جودة عالية، تشمل الشركات المتوسطة الحجم ومشاريع متخصصة.

بلغ دخل الائتمان والتمويل للفترة المنتهية في عام 2025 نحو 155.16 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 38.9% مقارنة بمبلغ 111.75 مليون دولار أمريكي في عام 2024.

وبلغ هذا الدخل خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو 52.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 23.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، محققًا نموًا نسبته 120.9%.

دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة:

سجلت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلاً بلغ 104 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025، بدعم من إدارة فعالة للمحفظة الاستثمارية.

أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG):

واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة خلال الربع الرابع من عام 2025، من خلال مبادرات وأنشطة داعمة للاستدامة وتعزيز الثقافة المؤسسية المسؤولة، وشملت ما يلي:

المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بما يعزز المكانة العالمية للمجموعة ومشاركتها إلى جانب قادة العالم في رسم ملامح مستقبل التمويل والاستثمار والتحول الاقتصادي.



دعم ريادة الأعمال والابتكار لدى الشباب من خلال مبادرات ريادية معرفية، بما في ذلك منصات البودكاست ومحتوى تبادل المعرفة، بما يتماشى مع التركيز الاستراتيجي للمجموعة على تمكين قادة المستقبل وتعزيز منظومات ريادة الأعمال.

تنظيم جلسات معرفية متخصصة ضمن منصة المجموعة الداخلية "عقول في العمل"، ركزت على مفاهيم الاستدامة والحوكمة والممارسات المسؤولة في الأعمال، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الموظفين وتعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على مبادئ الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

رعاية والمشاركة في منتديات معنية بالابتكار والإدارة، من بينها المنامة عاصمة رواد الأعمال الشباب العرب ومنتدى الاستدامة في الشرق الأوسط،، دعمًا لتبادل المعرفة وتنمية رأس المال البشري.

تعزيز الحضور في المنصات العالمية المعنية بالابتكار والنمو المستدام، بما في ذلك المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) ، في إطار التزام المجموعة بالابتكار المسؤول والتحول الرقمي.

، في إطار التزام المجموعة بالابتكار المسؤول والتحول الرقمي. مواصلة تعزيز مكانة المجموعة في مجالي الحوكمة والاستدامة، من خلال نيل جوائز إقليمية، من بينها جائزة أفضل استراتيجية للممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة من مجلة MEA Finance ، بما يعكس تكامل هذه المبادئ ضمن عمليات المجموعة واستراتيجيتها المؤسسية.

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تُعد مجموعة جي إف إتش المالية، المرخّصة كبنك إسلامي من الفئة الشاملة من قبل مصرف البحرين المركزي، والتي يقع مقرّها الرئيسي في مبنى جي إف إتش، ص.ب 10006، الواجهة البحرية – المنامة، مملكة البحرين، واحدة من أبرز المجموعات المالية المعترف بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل أعمال المجموعة إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، مع تجاوز حجم الأصول والأموال التي تديرها 23.63 مليار دولار أمريكي. وتركّز عمليات المجموعة بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند، إلى جانب استثمارات استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة. كما أن مجموعة جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

