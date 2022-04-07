شركاء المبادرة الأكبر في المنطقة يساندون عملياتها لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة

إبراهيم بوملحه: مبادرة المليار وجبة ترجمة لفكر محمد بن راشد في إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني المستدام

سارة النعيمي: الشركاء التشغيليون لمبادرة "المليار وجبة" يدعمون عملياتها للوصول بالدعم لمستحقيه ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي في 50 دولة حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحظى مبادرة "المليار وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، بمساندة مجموعة من الشركاء التشغيليين الدوليين والإقليميين والمحليين لمختلف عملياتها الهادفة، من ضمنهم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتحقيق أهدافها الإنسانية بتوفير ما يعادل مليار وجبة للفئات الأقل حظاً، خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية حول العالم.

وتدعم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مع شركاء المبادرة أهدافها المتمثلة في حشد جهود أكبر عدد من المنظمات والمؤسسات والأفراد من أجل خدمة قضية مواجهة تحدي الجوع وتوفير المعونات الغذائية من مبادرة "مليار وجبة" إلى من هم بحاجة في 50 دولة، بما يسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم، بالإضافة إلى فتح الباب للجميع للمساهمة في العمل الخيري والإنساني كخيار مستدام.

فكر يشرك الجميع في الخير

وقال سعادة المستشار ابراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية و الإنسانية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية: "مبادرة المليار وجبة ترجمة لفكر محمد بن راشد في إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني المستدام. ونحن في المؤسسة بكافة كوادرها نتشرف بالمساهمة في العمليات التشغيلية لهذه المبادرة التي يصل أثرها الإيجابي إلى 50 دولة لترسل مليار رسالة أمل وتضامن ورحمة من أهل الإمارات ومجتمعها ومؤسساتها إلى من هم بحاجة إلى وقفة تعيد الثقة بالضمير الإنساني والتضامن بين البشر."

وأكد سعادته أن أيادي دولة الإمارات، بقيادتها وشعبها ومجتمعها المتسامح والمتضامن مع المحتاجين في كل مكان، ممدودة دائماً للخير والعطاء وتقديم الدعم المباشر والعملي الذي يمكّن

الفئات الضعيفة ويغيث المحتاجين ويساند من هم بحاجة للعون والمساعدة والمواساة، لأنها قيم راسخة تأسست عليها دولة الإمارات وتكرّست في عملها الإنساني المحلي والدولي المستمر والمستدام من أجل صون كرامة الإنسان.

التزام مشترك تجاه القضايا الإنسانية الملحّة

من جهتها، قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "الشركاء التشغيليون لمبادرة "المليار وجبة" يدعمون عملياتها للوصول بالدعم لمستحقيه ممن يعانون من نقص في الأمن الغذائي في 50 دولة حول العالم. واستمرار هذه الشراكات واستدامتها على مدى السنوات الماضية دليل على مدى التزام شركاء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تجاه القضايا الإنسانية الملحّة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك إقليمياً ودولياً لتوسيع دائرة العمل الخيري والإنساني والإغاثي وإحداث فرق حقيقي في حياة الأفراد والمجتمعات وتمكين الفئات الأقل حظاً. ونشكر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها المستمر الذي يمنح أثراً مضاعفاً على الأرض للمبادرات والمشاريع والبرامج الإنسانية التي ننفذها حول العالم."

شركاء من مختلف الاختصاصات

وتضم مجموعة الشركاء التشغيليين لمبادرة "المليار وجبة" برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تشملها المبادرة.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

وكانت انطلاقة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1997 بهدف مساعدة الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام والمحتاجين في دولة الإمارات وفي أي مكان في العالم. كما تسهم المؤسسة في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث والأزمات ودعم الفقراء بشتى أشكال المساعدات الممكنة. كما تعمل المؤسسة على بناء المدارس والمستشفيات والمساكن وحفر الآبار وغيرها من المرافق داخل الدولة وخارجها.

مبادرة المليار وجبة

وتمثل مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة قيم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في حراك مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة لمن لا يجدون ما يكفي لسد رمقهم.

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب

المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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