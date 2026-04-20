الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – أبرمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب مذكرة تفاهم مع مصرف " رويا " أول مصرف إسلامي رقمي بالدولة ، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية لمجتمع الأعمال بما يساهم في دعم توسع الشركات الاعضاء بمؤسسة سعود على المستوى المحلي في إمارة رأس الخيمة ، وخارجياً على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة .

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتقديم خدمات مصرفية متميزة ذات قيمة إضافية للشركات الاعضاء بـ مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، وكذلك لمجتمع الأعمال بشكل عام في إمارة رأس الخيمة ، بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وسيقوم مصرف " رويا " بتقديم حلولاً تمويلية مُيسرة ، وإطلاق برامج وخدمات متنوعة من الخدمات المصرفية للأعمال ، للشركات الصغيرة والمتوسط الراغبة في توسيع أعمالها بالأسواق العالمية ، بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية ، للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات العالمية العاملة بالامارة .

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، يوسف محمد اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود ، وبحضور إيمان الهياس مدير عام المؤسسة ، حيث أكد يوسف اسماعيل إلتزام المؤسسة بتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً عالمياً للاعمال ، وفتح آفاق جديدة لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً على أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق وتسريع التحوّل الرقمي ، مشيراً الى أن مصرف " رويا " وبموجب هذه المذكرة سيقدم لاصحاب المشاريع برامج لتوسيع قاعدة عملائها ، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة ، وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية ، كما تفتح تلك الشراكة آفاقاً جديدة للنمو أمام المشاريع المحلية ، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة رأس الخيمة الاقتصادية .

ومثل مصرف " رويا " في توقيع مذكرة التفاهم رئيسها التنفيذي كريستوف كوستر الذي اعرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، مؤكداً ان هذا التعاون يُعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين القطاع المصرفي والمؤسسات الداعمة لمشاريع الشباب ، لدعم البيئة الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة، كوننا نطمح لتقديم تسهيلات مصرفية مميزة لأصحاب المشاريع، ما يسهم في دعم نمو أعمالهم وجذب المزيد من الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة تلبّي احتياجات المستثمرين.

-انتهى-

#بياناتحكومية