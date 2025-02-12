عمر سلطان العلماء: الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة رئيسية

أرفيند كريشنا: الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل ستركز على توظيف الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الشراكة تهدف لترسيخ ريادة دبي ودولة الإمارات في هذا القطاع المستقبلي وإطلاق العديد من المشاريع المشتركة والمبادرات الاستراتيجية بما في ذلك تطوير منصات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات

شركة آي بي إم ( IBM ) العالمية تعلن مشاركتها في "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي سيتم تنظيمه أبريل القادم برعاية حمدان بن محمد

) العالمية تعلن مشاركتها في "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي سيتم تنظيمه أبريل القادم برعاية حمدان بن محمد عمر سلطان العلماء: تسعى دولة الإمارات من خلال دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص إلى خلق نموذج مبتكر يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

أرفيند كريشنا: الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل ستركز على توظيف الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير مختلف القطاعات

خلفان جمعة بلهول: شراكتنا مع "آي بي إم" تهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي لتكون أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل في مختلف المجالات

الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مؤسسة دبي للمستقبل وشركة آي بي إم (IBM) العالمية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي تختتم أعمالها 13 فبراير الجاري في دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم إطلاق العديد من المشاريع المشتركة والمبادرات الاستراتيجية، والتي تشمل تطوير منصات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات، وابتكار حلول متقدمة تعتمد على إمكانات "آي بي إم" الرائدة في هذا المجال كما سيتمّ إنشاء مراكز متخصصة في الحوسبة السحابية والابتكار في الذكاء الاصطناعي في دبي، لدعم عمليات التطوير وتوسيع نطاق تطبيقاتها في الأسواق.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وأرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" وسعد توما مدير عام شركة "آي بي إم" في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتعليقاً على هذه الشراكة، أكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تسعى من خلال تكثيف الجهود والتعاون ودعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص إلى خلق نموذج مبتكر يرسخ مكانتها مركز عالمي رائد في تطوير واعتماد وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مشيراً إلى دور الشراكات الهادفة كونها ركيزة أساسية وجزء لا يتجزأ من مسيرة النمو والتقدم في ظل منظومة داعمة للابتكار وتطوير الأعمال."

من جهته، قال أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" العالمية، قائلًا: "يسرّنا التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وتسخير إمكاناتنا ومواردنا وخبراتنا لدعم الجهود الاقتصادية والتطور التكنولوجي بين القطاع الحكومي والخاص في دبي. ونتطلّع إلى الدور المحوري الذي ستسهم به هذه الشراكة في تطوير مختلف القطاعات بالاعتماد على الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"..

وقال سعد توما، المدير العام لشركة آي بي إم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تفتخر شركة آي بي إم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي. وستساعد خبراتنا المشتركة في تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء حلول واقعية، وتمكين الشركات، ورعاية مستقبل تعزز فيه التكنولوجيا جميع جوانب الحياة في دبي وخارجها".

أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي

وأكّدت شركة "آي بي إم" عن مشاركتها في "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي سيتم تنظيمه

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025، ويتضمن سلسلة من المؤتمرات والمبادرات والمعارض بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الفكر وصنّاع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي من دولة الإمارات والعالم.

وفي إطار دعمها للحدث، ستنظم "آي بي إم" ورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية متقدمة، وجلسات حوارية يديرها خبراء من الشركة. كما ستتعاون مؤسسة دبي للمستقبل و"آي بي إم" على إصدار أوراق بحثية مشتركة خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" تسلط الضوء على أحدث التطورات في هذا المجال.

تعاون واسع

كما ستنظم شركة "آي بي إم" سلسلة من الحوارات (Tech Talks) في مؤسسة دبي للمستقبل، إلى جانب تقديم برامج إرشادية لدعم رواد الأعمال الناشئين، وتوفير أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية.

خلفان جمعة بلهول: شراكتنا مع "آي بي إم" تهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي لتكون أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل في مختلف المجالات

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة مع شركة "آي بي إم" العالمية تتماشى مع حرص مؤسسة دبي للمستقبل على دعم الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي تحقيقاً لرؤية القيادة بأن تكون دبي أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل في مختلف المجالات.

-انتهى-

#بياناتحكومية