الشراكة تركز على التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

تنظيم مشاركات متبادلة في فعاليات عالمية مثل "منتدى دبي للمستقبل" و"يوم اقتصاد المستقبل" في هامبورغ

مؤسسة دبي للمستقبل عقدت خلال مشاركتها في المنتدى عدة اجتماعات مع مؤسسات بحثية وابتكارية في ألمانيا

دبي: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكة جديدة مع غرفة تجارة هامبورغ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتطبيقات المتقدمة ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الإمارات وألمانيا.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في "منتدى دبي للأعمال" الذي نظمته غرف دبي في مدينة هامبورغ، بهدف استشراف الفرص الاقتصادية الجديدة واستقطاب الشركات والاستثمارات المباشرة من ألمانيا بما يساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهد توقيع الاتفاقية معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي.

شراكة شاملة

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون في مجموعة من المحاور الرئيسية، بما في ذلك تطوير برامج لتبادل المعرفة، وتنظيم فعاليات مشتركة، واستكشاف فرص جديدة في مجالات البحث والتطوير.

وتشمل المذكرة أيضاً فتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة في كلا المدينتين للاستفادة من برامج ريادية داعمة لتلك الشركات مثل "ساندبوكس دبي" "Sandbox Dubai" و"سكيل أب هامبورغ" "Scaleup Hamburg"، إلى جانب المشاركة في فعاليات عالمية مثل "منتدى دبي للمستقبل" و"يوم اقتصاد المستقبل" في هامبورغ.

علياء المر: مؤسسة دبي للمستقبل حريصة على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وتوظيف الشراكات الدولية

وقالت علياء المر رئيسة قسم التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل: "تمثل هذه الشراكة مع غرفة تجارة هامبورغ محطة مهمة ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار ودعم البحث والتطوير العلمي انطلاقاً من إيمان دبي بأهمية دور الشراكات الدولية في تحقيق ثر إيجابي على المجتمعات والاقتصادات".

وأضافت: "تعد الخبرات البحثية والصناعية التي تتمتع بها هامبورغ سبباً لاختيارها شريكاً استراتيجياً لنعمل سوية على تصميم مستقبل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم الشركات الناشئة، والتبادل المعرفي، وتصميم نماذج جديدة للشراكة في استشراف المستقبل بين القطاعين الحكومي والخاص."

مالتي هاينه: دبي ليست مجرد شريك تجاري لمدينة هامبورغ، بل هي بوابة لإحدى أكثر مناطق النمو ديناميكية في العالم

وقال الدكتور مالتي هاينه مدير عام غرفة تجارة هامبورغ: "دبي ليست مجرد شريك تجاري لمدينة هامبورغ، بل هي بوابة لإحدى أكثر مناطق النمو ديناميكية في العالم. ونهدف من خلال هذا التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز شراكتنا في مجال الابتكار والاستفادة الكاملة من الإمكانات المشتركة ومنظومات الابتكار المتكاملة في المدينتين".

مسيرة دبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة

وتعكس هذه الشراكة التزام مؤسسة دبي للمستقبل بتحقيق مستهدفات بناء اقتصاد معرفي مرن ومتنوع ومستدام انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير نماذج أعمال مبتكرة وتطبيقات تكنولوجية حديثة في مجالات متنوعة.

ويتيح هذا النوع من الاتفاقيات ربط منظومات البحث العلمي والابتكار المستقبلي بين دبي ومراكز عالمية رائدة فيه، بما يشمل الجامعات، والمراكز البحثية، ومؤسسات الابتكار حول العالم.

مشاركة مهمة

وبالإضافة إلى هذه الشراكة، عقدت مؤسسة دبي للمستقبل خلال مشاركتها في منتدى دبي للأعمال في هامبورغ عدة اجتماعات مع مؤسسات بحثية وابتكارية في ألمانيا، بما في ذلك مركز هامبورغ للذكاء الاصطناعي، وصندوق هامبورغ للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم عرض تقديمي حول مبادرة "ساندبوكس دبي"، وتنظيم جلسة حوارية حول مشهد القطاع التكنولوجي في دبي وهامبورغ.

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