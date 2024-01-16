دبي: كشفت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، عن هويتها البصرية المتضمنة شعارها الجديد.

سوف تعرّف المؤسسة، من الآن وصاعداً، بالاسم المختصر لها ICD، وتعكس هويتها البصرية ديناميكية المؤسسة والتزامها الثابت للسعي نحو النمو والتطور والتميز. كما يشير هذا التغيير إلى جاهزية ICD للتكيف مع مشهد الاستثمار العالمي المتطور باستمرار.

بناءً على أفضل الممارسات العالمية، يطرح التصميم الجديد الأنيق والجذاب هوية بصرية جديدة للمؤسسة، تعبر إيجاباً عن قيم المؤسسة ومهمتها الرئيسة، ويتميز الشعار بسهولة التعرف عليه.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لـICD قائلاً: " إنْ تغير شعارنا فالتزامنا بمواصلة السعي للتطور والنمو دائم، وستُبرز هويتنا الجديدة الروح والعقلية التي نجد مكانتنا من خلالها في عالم اليوم.

وفي كل ما نعمل، نرتكز على ماضينا في احتضاننا للمستقبل". وأضاف: "سوف تواصل ICD البناء على النجاحات التي حقّقتها، وتبنّي رؤية متقدمة تركز على المستقبل، فيما نسعى جاهدين لتقديم أفضل قيمة تصب في مصلحة إمارة دبي على المدى الطويل."

يتزامن إطلاق الهوية البصرية والشعار الجديد مع انتقال ICD إلى مقرها الجديد في أحدث معلم معماري قياسي في دبي ألا وهو ون زعبيل المطوّر والمملوك بالكامل لـ ICD.

#بياناتحكومية

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مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "ICD"

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي. تأسست في شهر مايو عام 2006، وفقاَ للقانون رقم (11) لسنة 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية. كما تم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات. تركز المؤسسة على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة والإمارة على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة. وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها. بالإضافة لذلك فقد دأبت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبر استراتيجية استثمار عالمية منضبطة ومستدامة ومتوافقة مع المحفظة الحالية، لتوسع مكانة دبي في تواجدها وخبرتها في الأسواق العالمية.

للمزيد من المعلومات حول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.icd.gov.ae

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