الإمارات العربية المتحدة – دبي : وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تقوية الجهود وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، انطلاقًا من أهمية التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار في خدمة المجتمع، بما يسهم في تمكين أولياء الأمور والأسرة وتعزيز دورهم في تحسين جودة حياة الطلبة، مقرونًا بتعزيز الوقاية والرعاية المجتمعية في إمارة دبي، تزامناً مع "عام الأسرة"، ودعماً لاستقرار البيئة الأسرية وبناء جيل متوازن ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتركّز المذكرة على تعزيز التعاون في نشر الوعي المجتمعي من خلال إطلاق برامج مشتركة تدعم دور الأسرة في تنشئة الأطفال وتعزِّز صحتهم النفسية والاجتماعية، وتسهم في دعم تقدمهم الأكاديمي المستدام.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في إطلاق مبادرات وبرامج توعوية موجهة لأولياء الأمور، تشمل محاضرات وورش عمل حول التربية الإيجابية والوقاية من السلوكيات السلبية، وأساليب التواصل مع الأطفال، إلى جانب متابعة الحالات المشتركة وفق الاختصاصات المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية تنفيذ الأنشطة عبر قنواتها التعليمية والمجتمعية في المدارس، فيما ستقدّم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الدعم المتخصص من خلال كوادرها وخبرائها المعتمدين، بما يعزز جودة المحتوى والأثر التربوي.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة ، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل المؤسسي، قائلة: تأتي هذه الشراكة في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع عام الأسرة، وانسجامًا مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ، التي تضع الأسرة في صميم بناء مجتمع متماسك وآمن ومستدام، ونؤمن في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بأن تمكين أولياء الأمور وتوعيتهم يشكّل خط الدفاع الأول لحماية ورعاية الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية والاجتماعية، وهذه الشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية تعزز من قدرتنا على الوصول إلى الأسر، وتقديم برامج وقائية نوعية قائمة على الدعم والتأهيل، بما يترجم رؤية عام الأسرة إلى أثر ملموس ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وأمان الطفل في المجتمع".

من جانبها، قالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تركّز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على تمكين أولياء أمور الطلبة كشركاء أساسيين في المنظومة التعليمية، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وتنمية قدراتهم بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحسين جودة حياة الطلبة، وذلك من خلال توفير المقومات والأدوات التي تدعم نموهم وتطورهم أكاديمياً ونفسياً. ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في نشر الوعي وتمكين أولياء الأمور من المفاهيم التي تعزز جودة حياة أطفالهم، بالتزامن مع "عام الأسرة"، بما ينعكس على توفير بيئة تعليمية آمنة وفعّالة، ودعم رحلة التعلم لجميع المتعلمين في دبي".

وتشمل مجالات التعاون كذلك برامج التثقيف المجتمعي والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة، والتعاون في البحوث والدراسات وتبادل البيانات والخبرات، إضافة إلى تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية وبناء القدرات المهنية عبر البرامج التدريبية المتخصصة، بما يعزز الوعي الأسري ويدعم منظومة الحماية والرعاية الشاملة للأطفال.

-انتهى-

#بياناتحكومية