صرح إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، التي تقدم خدمات الملاحة الجوية ومراقبة الحركة الجوية في دبي والإمارات الشمالية، وتعتبر من أبرز المشاركين في المعرض: "حرصنا على المشاركة المستمرة في معرض المطارات منذ دورته الأولى، وذلك للتعريف بخدماتنا ذات المستوى العالمي في الملاحة الجوية، وللاطلاع على الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الطيران، حيث أتيحت لنا الفرصة لدراسة وتقييم مجالات التعاون مع العديد من الجهات والشركات العالمية لتبادل المعرفة و بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مستقبلية وتكنولوجية رائدة."

وأضاف : " لطالما لعبت دبي دورا محوريا في دعم صناعة الطيران العالمية من خلال رؤية حكومتها الثاقبة ومبادراتها الخلاقة التي مكنتها من قيادة مرحلة التعافي لقطاع الطيران العالمي من آثار جائحة كورونا، ونحن في دانز لنا دورا رئيسيا في تعزيز اقتصاد دبي وسمعتها العالمية من خلال تنفيذ هذه المبادرات وضمان تقديم افضل الخدمات لشركات الطيران وبقية عملائنا من خلال تركيز أولويتنا على كفاءة مواردنا البشرية والتقنية والتعاون والتنسيق المستمر مع شركاءنا في قطاع الطيران.

وأضاف أهلي في تصريح تعليقا على مشاركة دانز في معرض المطارات : "من المهم أن يتم تعزيز الحوار الدولي بين مزودي خدمات الملاحة الجوية والمطارات وشركات الطيران لاستكشاف أفاق جديدة لدعم تعافي قطاع الطيران بعد الجائحة، بالتركيز على الابتكار والمرونة والكفاءة في منظومة الطيران بشكل عام"

#بياناتحكومية

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