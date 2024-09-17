الحملة تستمر من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2024 وتهدف لتمكين أفراد وقطاعات المجتمع وتزويدهم بسبل المساهمة في دعم الطلاب من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود و سداد رسومهم الدراسية المستحقة

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً لإطلاق حملة لتوجيه المساهمات المجتمعية لدعم حملة "علمني"

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية ـــــ معاً عن إطلاق حملة "علّمني" تحت شعار "علّمني حرفاً.. أكن سنداً"، وتهدف إلى توجيه المساهمات المجتمعية لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود .

وتستهدف الحملة، التي تستمر من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2024، توجيه 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات، لدعم 6000 من الطلبة وتوفير المستلزمات الدراسية لهم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، إضافة إلى تغطية مصاريف إدارة وتشغيل مدارس في دولة الإمارات.

وتهدف الحملة إلى دعم الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، ومنحهم الفرصة الكاملة لمواصلة تحصيلهم الدراسي، وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعهم، وتمكين كل طالب في دولة الإمارات من الحصول على حقه في التعليم النوعي، إضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي والدولة في مجال العطاء والعمل الإنساني، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تعود بالفائدة على أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية بما يعزز التماسك المجتمعي في الإمارات.

ويتم تنفيذ الحملة بتنظيم وإشراف مشترك من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية ـــ معاً، حيث تتولى هيئة معاً إطلاق حملة لجمع المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات ومن ثم تخصيصها وتوجيهها لدعم الحملة والطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، بالاضافة الى الأولويات التعليمية والاجتماعية.

وبصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية ، تحرص هيئة المساهمات المجتمعية ــ معاً على دعم المجتمع وتمكينه من المشاركة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.

وفي هذا المجال أكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن حملة "علمني" تنسجم مع رسالة المؤسسة المتمثلة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات، واستراتيجيتها في تبني المبادرات الخلاقة، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل نشر التعليم وتمكين الطلبة من مواصلة رحلة التحصيل الدراسي، وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في ازدهار مجتمعهم.

وقال: "إن إطلاق هذه الحملة، بالشراكة بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً لدعم آلاف الطلاب في الدولة، من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، علامة مضيئة جديدة في مسيرة العطاء التي تشهدها دولتنا ومجتمعنا، حيث تستهدف هذه المبادرة تحقيق غاية رئيسية تتمثل في التغلب على كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعيق أي طالب عن مواصلة رحلته الدراسية".

من جانبه، قال سعادة عبدالله حميد العامري ، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: " تفتح حملة "علمني" باب العطاء المنهجي والمنظم، وتعطي الفرصة للجميع للمساهمة في دعم هذا الملف بشكل مستدام وعبر آلية سهلة وسلسة، وتأتي هذه الحملة الجديدة استكمالاً لسلسلة طويلة من المبادرات الملهمة التي تشهدها دولة الإمارات لدعم التعليم، وضمان حصول كل طالب على فرصة لمواصلة تحصيله العلمي وتحقيق طموحاته المستقبلية، وينسجم هذا الهدف مع رؤية ورسالة هيئة المساهمات المجتمعية معاً المتمثلة في معالجة الأولويات الاجتماعية المهمة من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة بشكل فعال وهادف في معالجة هذه الـأولويات وترسيخ ثقافة التعاون والعطاء".

وأضاف: "تعكس شراكتنا مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لإطلاق حملة (علّمني)، إيماننا المشترك بضرورة دعم المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام لتوفير حلول للأولويات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك ".

وتسعى الحملة إلى تغطية مصاريف إدارة وتشغيل عدد من المدارس، وحددت طريقة تقديم طلبات الاستفادة من المبادرة من خلال رابط (معاً - علّمني (maan.gov.ae))عبر منصة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إلى جانب التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لاختيار المستفيدين.

وخصصت حملة "علّمني" أربع قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أو أجهزة الصراف الآلي على رقم الحساب المعتمدAE130354031003988349007 في بنك أبوظبي الأول بالدرهم الإماراتي،

وتنطلق حملة "علّمني" من حقيقة أساسية تتمثل في أن التعليم أساس نجاح المجتمعات وتطورها، وهي استمراراً للحملات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات وفي إطار حرصها على توفير التعليم الجيد للجميع، وتجسد الحملة رؤية دولة الإمارات في الاهتمام بالإنسان وتلبية احتياجاته الأساسية، والتي من ضمنها حقه في الحصول على التعليم.

وتأتي الحملة في إطار حرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعم التعليم وضمان حصول كل طالب في الإمارات من الحصول على فرصته الكاملة في التعليم، وتتماشى مع إيمان المؤسسة بضرورة بناء شراكات مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير المناخ المناسب للطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود لتلقي تعليمهم في أجواء مريحة، وتعكس رؤية هيئة المساهمات المجتمعية ـــــ معاً الهادفة لبناء مجتمع متماسك ومتعاون قادر على توفير الحلول المستدامة للأولويات الاجتماعية المختلفة، بما يعزز جودة حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي.

لمحة حول هيئة المساهمات المجتمعية – معاً

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في فبراير 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتتجسد خطة عمل هيئة معاً في إحداث أثر اجتماعي إيجابي من خلال تمكين نمو القطاع الثالث والشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية، إلى جانب التعاون مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص لتشجيع الابتكار الاجتماعي.

وتعمل هيئة معاً على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك ونشط ومتعاون.

كما تحرص هيئة معاً على توجيه المساهمات لمعالجة القضايا الخاصة بمجتمع أبوظبي ضمن قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية انطلاقاً من دورها بوصفها المنصة الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية.

وتوفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازمين للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.

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