· تحفة معمارية وأيقونة ثقافية وفنية في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف مترٍ مربع

· يضم متحفًا بالإضافة إلى المسرح الوطني ومسرح خارجي وأكاديميات وورش عمل للفنانين وصالات للسينما

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان عن بدء أعمال الإنشاء في المجمع الملكي للفنون على مساحة تزيد على 500 ألف متر مربع، والذي سيمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها ليكون محورًا للثقافة والفنون في مدينة الرياض، ويرتكز في تصاميمه على مبادئ العمارة السلمانية التي تمزج روح الأصالة بالحداثة في آنٍ واحد، وبالشكل الذي يعكس الهوية المحلية لمدينة الرياض، كما سيقدم المجمع تجربةً ثرية للزوار من خلال احتضانه لمختلف جوانب الثقافة ومجالات الفن القديم والمعاصر.

يحتوي المجمع الملكي للفنون على متحف هو من إحدى المعالم المعمارية البارزة في المجمع وأعلاها ارتفاعًا، حيث سيبلغ ارتفاع المبنى 106 أمتار، وسيضم المجمع مكتبة، وورش عمل للفنانين، ومعهدًا بثلاث أكاديميات وقاعة تتسع لـ 600 مقعد، كما ستتاح الفرصة للفنانين لعرض مواهبهم في قاعة "القبة"، التي ستُكون معرضًا وتحفة معمارية، نظرًا لتصميمها الفريد من نوعه، وسيكون المسرح الوطني أيضا من إحدى العناصر المميزة في المجمع بسعة 2300 مقعدًا، كما سيتم تشييد مسرح متوسط السعة يضم 650 مقعدًا، بالإضافة إلى ثلاث قاعات للسينما.

هذا وقد قام بتصميم المجمع الملكي للفنون، المعماري الإسباني الراحل "ريكاردو بوفيل" الذي أنجز مشاريع عالمية بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، وأوروبا.

ستقدم حديقة الملك سلمان تجربة نابضة بالحياة لسكان مدينة الرياض من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية، والثقافية، والرياضية، والفنية، والترفيهية، وستسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-، وذلك بإيجاد مجتمع حيوي، ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية جاذبة ومفعمة بالسعادة، بالإضافة إلى تعزيز التصنيف العالمي لمدينة الرياض لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن الصالحة للعيش في العالم". وتقع الحديقة على مساحة تتجاوز 16 كيلومترًا مربعًا في مركز محوري بمدينة الرياض، حيث تتصل بأهم الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى محطات قطار وحافلات الرياض.

#بياناتحكومية

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عن حديقة الملك سلمان:

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- مشروع حديقة الملك سلمان في عام 2019، لتصبح "الرئة الخضراء" للرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث ستكون حديقة الملك سلمان أكبر حديقة مُدُن في العالم، بمساحة تزيد عن 16 كيلومترًا مربعًا.

وتقع الحديقة في مركز محوري بمدينة الرياض، يسهل الوصول إليها ومن المقرر أن تصبح مركزًا عالميًا للثقافة والفنون والطبيعة حيث ستوفر الحديقة مساحات خضراء ممتدة، كما تضم مرافق رياضية متنوّعة، وأماكن ثقافية وترفيهية مميزة، بما في ذلك المجمع الملكي للفنون ، الذي سيضم المسرح الوطني وغيرها من نقاط الجذب الثقافية والسياحية الرئيسية الأخرى.

ستساهم حديقة الملك سلمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبالأخص ركيزة تحسين جودة الحياة، كما ستكون بمثابة متنفس للترفيه ومَعلم للطبيعة، وعامل مساعد ضد أضرار التغيّر المناخي، ومنارة للبيئات المستدامة والصحيّة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

فيصل الماجد

مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق

مؤسسة حديقة الملك سلمان

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h +966 55 940 0099

محمد الحسـن

مستشار إعلامي

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